Iba a ser papá por primera vez, viajaba a Nordelta a trabajar y murió atropellado por una conductora borracha

Loreley Quevedo (42) manejaba su Jeep Renegade, con 0,63 de alcohol en sangre, cuando chocó a Oscar Olivera (49).

Tremendo episodio rumbo a Nordelta. Foto: Captura

Uno de los momentos más felices en la vida de un ser humano estaba atravesando Ramón Oscar Olivera, un hombre de 49 años cuya pareja estaba embarazada de tres meses cuando una conductora ebria lo chocó y mató.

Quien estaba haciendo los planes para festejar sus 50 años, el 7 de enero, murió al ser atropellado por Yesica Loreley Quevedo cuando este se dirigía a Nordelta para trabajar. La mujer de 42 años manejaba una Jeep Renegade, con 0,63 de alcohol en sangre.

El brutal choque que terminó con la vida de Oscar Olivera. Video: X @mauroszeta

La victimaria no vio a Oscar Olivera, que caminaba en el costado derecho del Corredor Bancalari, pegado al cordón, y recibió el mortal impacto sin enterarse, de espaldas.

Yesica Quevedo se negó a declarar ante el fiscal a cargo del caso, fue imputada por “homicidio culposo” y quedó en libertad este martes tras pagar una fianza.

Una cámara de seguridad registró el momento del hecho, ocurrido alrededor de las 7 a la altura del barrio cerrado Santa Bárbara, en General Pacheco, partido de Tigre.

La muerte de Oscar Olivera y el perfil de la mujer que lo atropelló

Oscar Olivera partía de madrugada desde la casa de su pareja en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, para realizar tareas de mantenimiento en Nordelta. El recorrido era largo: tres colectivos y una caminata hasta encontrarse con un compañero que lo llevaba al country. Allí cumplía distintas labores: albañilería, pintura, plomería y jardinería.

Hincha de River, aunque sin fanatismos, había iniciado a mediados de año una relación con Paola (42), quien a los dos meses quedó embarazada. Nacido en Corrientes, había vivido en Ricardo Rojas, en la casa de sus padres, hasta comenzar esta nueva etapa. Integraba una familia numerosa, con 15 hermanos.

Oscar Olivera, el hombre asesinado. Foto: Redes sociales

La conductora involucrada es Loreley “Lola” Quevedo, oriunda de Pontevedra (Merlo) y residente en Lomas de Zamora. Tiene un emprendimiento dedicado a la venta de colchonetas o esterillas para soga, conocidas como mats.

En la causa intervinieron la comisaría 2ª de Tigre y el fiscal Cosme Iribarren, de turno en Benavídez, aunque luego quedó a cargo del fiscal José Amallo, el mismo que investiga el escándalo por la filmación del documental Justicia Divina, que frustró el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tras la destitución de la jueza Julieta Makintach.