Apagón masivo en el AMBA: ¿a qué hora vuelve la luz?
El corte de energía llega en una jornada de importante demanda por la ola de calor, con temperaturas que superan los 36° de sensación térmica.
Miles de usuarios se encuentran afectados por un importante apagón eléctrico que afectó a distintos barrios de la Ciudad y el Conurbano.
Además de los domicilios particulares y comercios, los servicios también se vieron afectados. Desde la cuenta oficial del Subte reportaron que la línea D estuvo interrumpida, mientras que la línea H operaba con demora.
En tanto, tampoco estaba funcionando el Tren de la Costa, mientras que el tren San Martín se encontraba con demoras.
¿A qué hora vuelve la luz?
La página del ENRE está caída, pero según fuentes de Edenor se está normalizando el servicio. Se espera que en los próximos minutos la gran mayoría de los afectados vuelvan a tener luz. Hay 123 mil usuarios sin luz correspondientes a Edesur.
Para las 14:45 salieron de servicio las 4 líneas de 220 kV de Morón y Rodríguez, correspondientes a Edenor.
En Palermo, Colegiales y Las Cañitas ya volvió la luz en la mayoría de los domicilios
Claves del apagón masivo
- Los barrios porteños sin servicio: Hasta el momento, se registraron cortes en Colegiales, parte de Caballito, Recoleta, Belgrano, Once, Paternal, Villa del Parque, Balvanera y Villa Urquiza
- Impacto en Provincia de Buenos Aires: En zona norte, los reclamos surgieron desde Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre; mientras que en el oeste afectó a Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares
- Problemas en el subte: La línea D opera con servicio limitado entre Catedral y Pueyrredón tras la interrupción por falta de energía, en tanto que la línea H ya normalizó completamente su recorrido tras sufrir demoras
- El motivo de la falla: Fuentes oficiales indicaron que se trató de un inconveniente en una central eléctrica que fue solucionado a la brevedad, por lo que el suministro comenzó a normalizarse paulatinamente.