Cortes de luz. Foto NA

Miles de usuarios se encuentran afectados por un importante apagón eléctrico que afectó a distintos barrios de la Ciudad y el Conurbano.

El corte de energía llega en una jornada de importante demanda por la ola de calor, con temperaturas que superan los 36° de sensación térmica.

Además de los domicilios particulares y comercios, los servicios también se vieron afectados. Desde la cuenta oficial del Subte reportaron que la línea D estuvo interrumpida, mientras que la línea H operaba con demora.

En tanto, tampoco estaba funcionando el Tren de la Costa, mientras que el tren San Martín se encontraba con demoras.

Cortes de luz en el AMBA. Foto: NA.

¿A qué hora vuelve la luz?

La página del ENRE está caída, pero según fuentes de Edenor se está normalizando el servicio. Se espera que en los próximos minutos la gran mayoría de los afectados vuelvan a tener luz. Hay 123 mil usuarios sin luz correspondientes a Edesur.

Para las 14:45 salieron de servicio las 4 líneas de 220 kV de Morón y Rodríguez, correspondientes a Edenor.

En Palermo, Colegiales y Las Cañitas ya volvió la luz en la mayoría de los domicilios

Claves del apagón masivo