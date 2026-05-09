Clima; frío; viento Foto: NA (Damián Dopacio)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entra en un fin de semana marcado por el frío de origen polar, con temperaturas en descenso, viento persistente y condiciones que anticipan mañanas con sensación térmica muy baja. Es por eso que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anunció cómo va a estar el clima durante los próximos días.

Durante la tarde del viernes 8, el ambiente se mantuvo fresco y ventoso tras un amanecer con lluvias débiles. La temperatura apenas logró ubicarse cerca de los 13 grados, mientras el viento del sudoeste sumó incomodidad con ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

Hacia la noche del viernes, el cielo siguió mayormente cubierto y el aire frío comenzó a sentirse con más intensidad. No se descartan precipitaciones aisladas, pero el fenómeno principal será la combinación de viento y descenso térmico.

Cómo estará el tiempo en el AMBA este sábado a la noche

A lo largo del sábado 9, el frío se consolidará en toda la región metropolitana. El día arrancará con registros cercanos a los 7 grados en la Ciudad de Buenos Aires y valores más bajos en el conurbano, donde la sensación térmica podría ubicarse varios puntos por debajo.

Llega una ola de frío al AMBA Foto: REUTERS

El viento continuará como protagonista durante la jornada, con circulación del oeste y sudoeste y ráfagas de entre 40 y 65 km/h. Este factor mantendrá el ambiente invernal pese a que la máxima volverá a moverse en un rango acotado, entre 12 y 13 grados.

Las primeras horas del sábado podrían presentar lloviznas aisladas, aunque sin eventos significativos. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, reforzando la percepción de un día gris y frío.

Domingo: mejora el tiempo, pero llega la mañana más fría

Para el domingo 10, el panorama muestra una leve mejora. Las precipitaciones dejarán de ser una amenaza y el cielo alternará nubosidad con algunos momentos de sol, mientras que el viento perderá intensidad en comparación con jornadas anteriores.

Frío en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Sin embargo, el cambio más notable llegará en la madrugada: se espera la mañana más fría del fin de semana, con mínimas de alrededor de 5 grados en la Ciudad y valores que podrían descender hasta los 2 grados en sectores del conurbano, con posibles heladas.

Por la tarde del domingo, la temperatura tendrá un leve repunte y podría alcanzar los 16 grados, ofreciendo un cierre más agradable, aunque todavía dentro de un escenario típicamente otoñal con rasgos invernales.

El pulso meteorológico de estos días responde al ingreso de una masa de aire frío que se instaló tras el episodio de ciclogénesis que afectó a distintas regiones del país, marcando un quiebre definitivo hacia condiciones más acordes a la estación.

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana

Con la llegada del aire frío y el cambio en las condiciones, el fin de semana en el AMBA estará marcado por viento, temperaturas bajas y mejoras recién hacia el domingo. A continuación, el detalle día por día para organizar planes al aire libre.