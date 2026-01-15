Beneficios para jubilados en transporte público: cómo acceder al descuento en colectivos para la tercera edad
Los adultos mayores cuentan con promociones exclusivas en distintos transportes. A la hora de viajar en colectivo, la tarjeta SUBE puede otorgar un gran descuento.
Los jubilados cuentan con descuentos y beneficios exclusivos en distintos ámbitos. Puede ser en espectáculos, turismo o en transporte, con promociones perfectas para viajar por un precio menor y tener un ahorro extra.
Esta buena noticia para la tercera edad alcanza a los colectivos de línea, ya que con la tarjeta SUBE se puede acceder a un descuento en cada viaje que se realice.
Descuento para jubilados en transporte público
Para ellos, al igual que otros grupos de personas, existe la Tarifa Social. Se trata de un programa que permite trasladarse abonando cada boleto de colectivo con el 55% de descuento. Cabe aclarar que también está vigente en subtes y trenes, por lo que se trata de un trámite de mucha importancia.
Lo cierto es que este beneficio tiene que ver con la tarjeta SUBE. La misma debe estar registrada a nombre del jubilado o pensionado en cuestión y posteriormente completar un trámite.
Descuentos para jubilados: a quiénes corresponde la Tarifa Social de transporte público
Además de los jubilados, hay distintos grupos sociales que reciben el beneficio de viajar por un precio menor en transporte público.
- Jubilados y/o pensionados
- Personal del Trabajo Doméstico
- Veteranos de la Guerra de Malvinas
- Monotributistas Sociales
- Beneficiarios de:
Paso a paso: cómo activar la Tarifa Social de transporte para jubilados
- Creá tu PIN SUBE en el apartado “Programas y beneficios” de Mi ANSES, para registrar tu tarjeta desde la web o la app SUBE. O acercate a un Centro de Atención con tu tarjeta SUBE y tu DNI para registrarla.
- Si ingresaste a tu cuenta y figura que ya tenés el beneficio, acercate a cualquiera de nuestras Terminales Automáticas o ingresá a la app SUBE y apoyá la tarjeta para activar la Tarifa Social en el momento.
Trenes de larga distancia: el descuento exclusivo para jubilados
Para las personas de la tercera edad, también aparece un descuento clave en trenes de larga distancia. Aquellos jubilados y pensionados que presenten su certificado de jubilación o el recibo de sueldo a la hora de comprar su boleto obtienen un 40% de descuento.
Cabe recordar que los pasajes se venden en las estaciones de Retiro, Constitución, Once, las estaciones intermedias habilitadas y el sitio web, que ofrece un descuento del 10% en las compras.
Cómo comprar pasajes de trenes para viajar a Mar del Plata
- Primero se debe acceder al sitio web de la venta.
- Luego, seleccionar el punto de salida, así como también el destino. También hay que indicar la fecha de salida y la cantidad de personas que viajarán.
- El sistema muestra todos los servicios disponibles, así como también la disponibilidad en las categorías. Se deberá elegir entre Primera y Pullman.
- Luego hay que cargar los datos del pasajero que solicita la plataforma.
- Por último, se debe realizar el pago con los medios ofrecidos, que pueden ser con tarjeta de débito, crédito, Mercado Pago y otras alternativas.