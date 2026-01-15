La tarjeta SUBE ya no será el único medio de pago para el boleto del transporte público. Foto: NA.

Los jubilados cuentan con descuentos y beneficios exclusivos en distintos ámbitos. Puede ser en espectáculos, turismo o en transporte, con promociones perfectas para viajar por un precio menor y tener un ahorro extra.

Esta buena noticia para la tercera edad alcanza a los colectivos de línea, ya que con la tarjeta SUBE se puede acceder a un descuento en cada viaje que se realice.

Tarjeta SUBE Digital. Foto: NA.

Descuento para jubilados en transporte público

Para ellos, al igual que otros grupos de personas, existe la Tarifa Social. Se trata de un programa que permite trasladarse abonando cada boleto de colectivo con el 55% de descuento. Cabe aclarar que también está vigente en subtes y trenes, por lo que se trata de un trámite de mucha importancia.

Lo cierto es que este beneficio tiene que ver con la tarjeta SUBE. La misma debe estar registrada a nombre del jubilado o pensionado en cuestión y posteriormente completar un trámite.

Beneficios para jubilados y pensionados. Foto: Pixabay.

Descuentos para jubilados: a quiénes corresponde la Tarifa Social de transporte público

Además de los jubilados, hay distintos grupos sociales que reciben el beneficio de viajar por un precio menor en transporte público.

Jubilados y/o pensionados

Personal del Trabajo Doméstico

Veteranos de la Guerra de Malvinas

Monotributistas Sociales

Beneficiarios de:



Paso a paso: cómo activar la Tarifa Social de transporte para jubilados

Creá tu PIN SUBE en el apartado “Programas y beneficios” de Mi ANSES, para registrar tu tarjeta desde la web o la app SUBE. O acercate a un Centro de Atención con tu tarjeta SUBE y tu DNI para registrarla. Si ingresaste a tu cuenta y figura que ya tenés el beneficio, acercate a cualquiera de nuestras Terminales Automáticas o ingresá a la app SUBE y apoyá la tarjeta para activar la Tarifa Social en el momento.

Colectivos. Foto: NA

Trenes de larga distancia: el descuento exclusivo para jubilados

Para las personas de la tercera edad, también aparece un descuento clave en trenes de larga distancia. Aquellos jubilados y pensionados que presenten su certificado de jubilación o el recibo de sueldo a la hora de comprar su boleto obtienen un 40% de descuento.

Cabe recordar que los pasajes se venden en las estaciones de Retiro, Constitución, Once, las estaciones intermedias habilitadas y el sitio web, que ofrece un descuento del 10% en las compras.

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

Cómo comprar pasajes de trenes para viajar a Mar del Plata