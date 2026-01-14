Parque Termal Dolores. Foto: Instagram parquetermaldolores

Las aguas termales siempre son una buena opción para las vacaciones o simplemente una escapada. A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, existe una propuesta para todas las edades que es disfrutada en especial por los jubilados, ya que tienen descuentos exclusivos.

Se trata del Parque Termal Dolores, que se encuentra de camino a Mar del Plata y resulta ideal para relajarse y disfrutar del agua sin tener que viajar demasiado.

Parque Termal Dolores. Foto: Instagram parquetermaldolores

Un plan completo en el Parque Termal Dolores

Con 44 hectáreas de expansión, se convirtió en uno de los puntos turísticos de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Lo que antes era una laguna, fue transformado para ser muy celebrado por los turistas que pasan por allí. Los distintos climas y piletas hacen que sea una de las principales opciones para los jubilados.

El Parque Termal Dolores abre de jueves a martes durante el verano 2026. Sus horarios son de 10 a 19, aunque la boletería está disponible entre las 9 y 16:30.

Las piletas se dividen entre las que son de recreación y las que tienen aguas termales, donde algunas cuentan con cúpulas vidriada, lo que resulta ideal para formar el microclima que las caracteriza.

Termas en Dolores. Hotel DaysInn. Foto: Prensa

Como si fuera poco, además de los baños, vestuario y estacionamiento, se instaló un centro comercial con 45 locales.

Cuánto sale la entrada del Parque Termal Dolores

Los precios son variados, ya que depende de las edades y el lugar de residencia, por ejemplo. El ticket más caro es para no residentes adultos, que pagan $17.500, mientras que los residentes abonan $9.600.

Desde la organización del Parque Termal Dolores indicaron que se encuentra vigente la promoción de 2x1 en las entradas de cualquier tipo. La misma solo aplica a días de semana, siempre y cuando no sean feriados.

Con descuento: las entradas del Parque Termal Dolores para jubilados

Los jubilados tienen precios especiales, ya que pueden disfrutar de descuentos. La entrada para ellos es de $14.400, siempre y cuando no sean residentes. Si los adultos mayores llegan en contingente, el ingreso cuesta $12.200.

La propuesta de las aguas termales resulta muy atractiva para la tercera edad, ya que ayudan a relajar el cuerpo y puede ofrecer un descanso activo con mucho placer, a pocos kilómetros de CABA.

Todos los precios:

No residente: $17.500.

No residente jubilado: $14.400.

No residente de 3 a 11: $11.700.

Contingentes: $14.400.

Contingentes jubilados: $12.200.

Residentes mayores a 3 años: $9.600.

Estacionamiento: $4.800.

Personas con discapacidad: sin cargo.

Menores hasta dos años (inclusive): sin cargo.

Claro que el complejo también cuenta con hospedajes, ya que allí se instaló el DaysInn Dolores. El establecimiento tiene 60 habitaciones con servicio a la habitación, desayuno, sauna seco, sala de masajes, salón de eventos, estacionamiento y WiFi.

En búsqueda de ofrecer una experiencia para toda la familia, también hay un salón de juegos y un gran parque con atracciones.

Parque Termal Dolores. Foto: Instagram parquetermaldolores

Tanto adultos como jubilados pueden aprovechar las instalaciones del gimnasio, las terrazas y el rooftop bar.