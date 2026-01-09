Trenes de larga distancia. Foto: NA.

Los jubilados cuentan con distintos beneficios en distintos sectores. Uno clave es el transporte, que resulta ideal para ser aprovechado en temporada de verano para las vacaciones. A la hora de comprar pasajes de trenes larga distancia, hay un descuento exclusivo que implica un gran ahorro para la tercera edad.

Desde Trenes Argentinos indicaron los beneficios disponibles que hay en la venta de los pasajes a los distintos destinos que llegan sus servicios. Los jubilados tienen un apartado especial, ya que tienen uno de los mayores ahorros disponibles.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Trenes de larga distancia: el descuento exclusivo para jubilados

Para las personas de la tercera edad, aparece un descuento clave. Aquellos jubilados y pensionados que presenten su certificado de jubilación o el recibo de sueldo a la hora de comprar su boleto obtienen un 40% de descuento.

Cabe recordar que los pasajes se venden en las estaciones de Retiro, Constitución, Once, las estaciones intermedias habilitadas y el sitio web, que ofrece un descuento del 10% en las compras.

De esta manera, resulta clave repasar números y tomar dimensión del descuento para jubilados. Viajando a Mar del Plata, se gasta $22.800 en primera (38.000 sin descuento) y $27.000 en pullman (45.000 sin descuento).

Vacaciones, jubilados. Foto: Grok AI.

Cómo comprar pasajes de trenes para viajar a Mar del Plata

Primero se debe acceder al sitio web de la venta Luego, seleccionar el punto de salida, así como también el destino. También hay que indicar la fecha de salida y la cantidad de personas que viajarán. El sistema muestra todos los servicios disponibles, así como también la disponibilidad en las categorías. Se deberá elegir entre Primera y Pullman. Luego hay que cargar los datos del pasajero que solicita la plataforma. Por último, se debe realizar el pago con los medios ofrecidos, que pueden ser con tarjeta de débito, crédito, Mercado Pago y otras alternativas.

Otros descuentos y beneficios para comprar pasajes de trenes larga distancia

Algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de adquirir los pasajes, como descuentos y beneficios.