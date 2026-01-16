Tren Roca, trenes. Foto: NA.

Se presentan nuevas complicaciones para viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La línea Roca de los trenes anunció cambios en sus funcionamientos, que incluyen la limitación de importantes servicios.

Desde Trenes Argentinos se publicó un comunicado en el que se advierte que el próximo domingo 18 de enero habrá complicaciones para trasladarse con la línea mencionada.

Tren Roca. Foto: NA.

Problemas para viajar en el Tren Roca

Dos ramales no funcionarán con normalidad, ya que brindarán un servicio limitado. Se trata de los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes de la línea Roca.

Por obras sobre las vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, los ramales mencionados solo funcionarán entre las estaciones Constitución y Quilmes el próximo domingo 18 de enero.

Asimismo, los trenes que unen Constitución con A. Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley no funcionarán entre las 22 del sábado 17 y las 6 del domingo 18 por trabajos en el sistema de alimentación eléctrica en el cuadro de la estación Temperley.

Tren Roca. Foto: NA

“Las tareas, que se llevarán a cabo entre Berazategui y empalme Berazategui, consisten en la renovación de 41 tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes y fijaciones y el rellenado con piedra balasto. La afectación se produce por la necesidad de cortar la energía de la catenaria -sistema de alimentación aérea eléctrica- para realizar la renovación”, explicaron en el texto publicado.

Una aclaración de Trenes Argentinos indica que “en caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras pueden ser suspendidas”. De todos modos, no hay pronóstico de lluvias para este fin de semana en Buenos Aires, por lo que se entiende que los trabajos se realizarán sin problemas.

Tren Roca

Las obras a realizar en los próximos días aparecen enmarcadas en un proyecto superior que lleva a cabo el Gobierno, que es la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata.

