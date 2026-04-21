A un año de la muerte del papa Francisco. Foto: Reuters.

Este martes se cumple un año de la desaparición física de Jorge Bergoglio, el papa Francisco, quien falleció a los 88 años de edad.

Francisco fue el papa 266° de la historia de la Iglesia Católica y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 13 de marzo de 2013 hasta su fallecimiento.

También coincidió con ser el primer papa de la historia proveniente de Sudamérica y el primero en ser un sumo pontífice jesuita. Había elegido su nombre en honor a San Francisco de Asís, a fin de poder simbolizar su compromiso con los desposeídos, los más vulnerables y también su preocupación por la ecología y el medio ambiente.

Con motivo del primer aniversario de su fallecimiento, han tenido lugar varios homenajes. El pasado fin de semana, el “cura DJ” Guilherme Peixoto ofreció un multitudinario (se habla de la presencia de 250.000 personas) concierto en las inmediaciones de la Casa Rosada, sobre la Plaza de Mayo, a fin de rendirle tributo a Francisco.

El papa Francisco transmitió un mensaje de humildad y de acercamiento de la Iglesia católica. Foto: Reuters/Yara Nardi.

Recordando al papa Francisco

Una de las frases más destacadas de su pontificado fue la de “hagan lío”, en referencia a que las personas alcen su voz y se hagan escuchar a la hora de expresar un mensaje de amor y paz.

Francisco siempre quiso romper los moldes estructurados de la Iglesia, y buscó con su accionar y ejemplo trasladar su estructura rígida a la población, con la iniciativa de volverla más cercana, más “humana” y al alcance de los más necesitados.

En una época signada por las guerras y los conflictos internacionales, también Francisco se hizo eco de esto y afirmó en más de una oportunidad que la Iglesia debía ser un “hospital de campaña”, a fin de poder salvar a todos.

“Una enseñanza sobre la misericordia ha calado tan hondo en la vida de la Iglesia que creo que no hay vuelta atrás. No es solo un tema más: se ha convertido en el eje central de la acción pastoral”, explicó el padre Antonio Spadaro, uno de los más estrechos colaboradores del papa argentino y director durante su pontificado de la revista de los jesuitas ‘Civiltá Católica’.

Algunas frases destacadas del papa Francisco

El Papa tuvo varias frases refiriéndose a la misericordia y a la inclusión, como por ejemplo, las siguientes:

“Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?” .

“Dios no se cansa de perdonar; somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón” .

“En la Iglesia ninguno sobra, hay espacio para todos”.

El papa Francisco y algunas de sus frases célebres. Foto: NA.

Invitación a que la juventud se incluya en las actividades de la Iglesia y de transmitir un mensaje de paz

“Hagan lío” .

“No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús” .

“Sustituyan los miedos por los sueños. ¡No sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños!” .

“¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!” .

“El dinero debe servir, no gobernar” .

“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social” .

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir” .

“El único momento apropiado para mirar a alguien de arriba abajo es para ofrecer ayuda”.

Y finalmente, una frase que repitió tantas veces y que reflejó su espíritu humilde: