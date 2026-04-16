Grand Paris Express, el megaproyecto de metro automático de Francia. Foto: mesinfos.fr

A más de 200 kilómetros bajo la superficie de la capital francesa, Europa avanza con una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su historia reciente: el Grand Paris Express. Concebido como un salto tecnológico y urbano, este megaproyecto no solo promete transformar la movilidad en París, sino también redefinir el modo en que las grandes metrópolis piensan su crecimiento bajo tierra.

Grand Paris Express: el metro automático que transformará París

El proyecto, liderado por Francia, contempla más de 200 kilómetros de nuevas líneas de metro y la construcción de 68 estaciones, muchas de ellas diseñadas como nodos urbanos accesibles, modernos y sostenibles. A diferencia del sistema tradicional, su lógica rompe con el esquema radial: busca conectar suburbios entre sí sin necesidad de atravesar el centro de la ciudad, aliviando la congestión histórica de la red actual.

El proyecto contempla más de 200 kilómetros de nuevas líneas de metro y la construcción de 68 estaciones. Foto: mesinfos.fr

En términos tecnológicos, el Grand Paris Express se posiciona a la vanguardia global. Funcionará con trenes completamente automatizados, respaldados por sistemas inteligentes de control de tráfico que permitirán frecuencias elevadas y mayor eficiencia operativa. Esta infraestructura no solo apunta a transportar entre 2 y 3 millones de pasajeros diarios, sino también a reducir significativamente los tiempos de viaje y las emisiones contaminantes en la región metropolitana.

Infraestructura subterránea récord: cómo se construye el mayor metro de Europa

La magnitud de la obra también se refleja en su ejecución. Durante las etapas más intensivas, se utilizaron hasta 20 tuneladoras de manera simultánea, un récord en proyectos subterráneos urbanos. Años de planificación, ingeniería avanzada y excavación a gran escala convergen en una red que incluye cuatro nuevas líneas (15, 16, 17 y 18), además de la extensión de otras ya existentes.

Se utilizaron hasta 20 tuneladoras de manera simultánea, un récord en proyectos subterráneos urbanos. Foto: mesinfos.fr

El calendario marca un punto de inflexión cercano. En 2027, el sistema comenzará a dejar atrás su condición de obra para convertirse en una red operativa, con la apertura parcial de varias líneas clave. Entre 2028 y 2030 se completarán nuevas extensiones, mientras que la finalización total del proyecto está prevista para 2031.

Más que un desarrollo de transporte, el Grand Paris Express representa una apuesta estratégica de largo plazo: una ciudad que se expande hacia abajo para descongestionar su superficie, mejorar la calidad de vida urbana y responder a los desafíos ambientales del siglo XXI. En ese subsuelo en constante transformación, París ensaya una respuesta concreta a una pregunta global: cómo mover millones de personas sin asfixiar a las ciudades.

Más que un desarrollo de transporte, el Grand Paris Express representa una apuesta estratégica de largo plazo. Foto: Wikipedia

Cinco puntos claves del proyecto Grand Paris Express