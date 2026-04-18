Cómo llegar a la Laguna de Chascomús en tren:

Cómo llegar en tren a la Laguna de Chascomús Foto: Copilot IA

A poco más de 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la Laguna de Chascomús se consolida como uno de los destinos favoritos para una escapada corta y sin necesidad de contar con auto. Gracias a su conectividad en tren, se trata de una alternativa accesible, simple y cada vez más elegida para desconectar del ritmo urbano sin gastar demasiado.

Viajar en tren no solo permite ahorrar dinero, sino también disfrutar del paisaje pampeano y evitar el estrés del tránsito. Además, es una opción sustentable y cómoda para quienes quieren hacer turismo sin complicaciones.

Estación Constitución. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Cómo llegar a Chascomús en tren

El punto de partida es la estación Plaza Constitución, desde donde salen los servicios de la línea Roca que conectan con Chascomús. Algunos trenes son directos (como los que continúan hacia Mar del Plata), mientras que otros requieren un trasbordo en Alejandro Korn.

El viaje dura aproximadamente 2 horas, dependiendo del servicio elegido. Durante el recorrido se atraviesan varias localidades del sur del conurbano y zonas rurales, lo que convierte al trayecto en parte de la experiencia.

Los destinos con lagunas se vuelven una opción muy elegida. Foto Instagram @igbuenosaires

Los trenes funcionan todos los días, con salidas desde la madrugada hasta la noche, y el pasaje se paga con tarjeta SUBE. El tren es una de las opciones más económicas para llegar: el costo del pasaje suele ser bajo en comparación con micros o autos particulares, costando desde la Ciudad de Buenos Aires unos $1.120 en abril de 2026, según el tarifario oficial del Gobierno.

Consejos esenciales para el viaje en tren

Llevar efectivo : cerca de la laguna hay pocos comercios y muchos aceptan solo efectivo.

Equipo de pesca liviano : el tren es cómodo, pero conviene evitar bultos grandes.

Provisiones básicas : agua, protector solar y algo para comer, especialmente si vas por el día.

Ropa acorde al clima: el viento suele sentirse fuerte cerca del agua.

Laguna de Chascomús

Qué hacer al llegar a la Laguna de Chascomús

Una vez en la estación, la laguna está a pocos minutos y se puede llegar caminando, en taxi o en remis. La ciudad es tranquila y fácil de recorrer, ideal para moverse sin apuro.

La Laguna de Chascomús es el principal atractivo: un espejo de agua rodeado de naturaleza donde se puede caminar, andar en bicicleta, hacer kayak o simplemente descansar frente al paisaje.

Trenes Argentinos rumbo a Chascomús Foto: Foto generada con IA

También hay espacios verdes, parrillas y una costanera muy elegida para pasar el día. Además, el destino ofrece propuestas culturales, restaurantes y alojamientos para quienes decidan quedarse más tiempo.