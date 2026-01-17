Cuatriciclos en La Frontera de Pinamar. Foto: Gentileza Clarin

“La Frontera” de Pinamar, pese al accidente de Bastián, continúa siendo un escenario de imprudencia, accidentes y vuelcos.

En diferentes imágenes que circulan en las redes sociales, se pueden ver padres e hijos a gran velocidad en cuatriciclos.

Accidente en La Frontera de Pinamar. Video: @alexpueblasok

Esto se produce luego de la situación del menor de 8 años, que lucha por su vida luego de ser operado en tres oportunidades.

Además, ninguno de los integrantes del vehículo usa casco sumado a que las maniobras no cuentan con la prudencia para una zona peligrosa.

Accidente en La Frontera de Pinamar. Video: X

En otra de las imágenes que circulan de las últimas horas, se puede ver un fuerte vuelco, en 24 horas accidentadas con heridos leves.