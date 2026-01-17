“La Frontera” de Pinamar, sin control: continúan las picadas y la imprudencia tras el accidente de Bastián
Pese al choque del menor de 8 años, que lucha por su vida tras ser operado en tres oportunidades, la imprudencia sigue a plena luz del día. Mirá las imágenes en la nota.
“La Frontera” de Pinamar, pese al accidente de Bastián, continúa siendo un escenario de imprudencia, accidentes y vuelcos.
En diferentes imágenes que circulan en las redes sociales, se pueden ver padres e hijos a gran velocidad en cuatriciclos.
Esto se produce luego de la situación del menor de 8 años, que lucha por su vida luego de ser operado en tres oportunidades.
Además, ninguno de los integrantes del vehículo usa casco sumado a que las maniobras no cuentan con la prudencia para una zona peligrosa.
En otra de las imágenes que circulan de las últimas horas, se puede ver un fuerte vuelco, en 24 horas accidentadas con heridos leves.
