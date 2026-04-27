La "Niza" argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cada verano, mientras miles de turistas eligen los clásicos destinos de la Costa Atlántica, hay una ciudad bonaerense que se destaca por un motivo muy distinto: no busca llamar la atención, pero logra fascinar a quienes la visitan. Rodeada de naturaleza, sin edificios altos ni ruido constante, este lugar fue bautizado por muchos como la “Niza argentina”, una comparación que no tiene que ver con el lujo, sino con la experiencia.

Ese destino es Cariló, una ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires que se transformó en sinónimo de descanso, paisaje cuidado y ritmo pausado. Lejos del turismo masivo, Cariló propone otra manera de vacacionar: menos estímulos, más conexión con el entorno.

Dónde queda la “Niza argentina”

Cariló está ubicada en el Partido de Pinamar, sobre la Costa Atlántica bonaerense, a unos 360 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Forma parte del corredor que integran Pinamar, Valeria del Mar y Ostende, pero mantiene una identidad propia que la diferencia claramente del resto.

Cariló es una de las ciudades más costosas de la Costa Atlántica. Foto: Unsplash.

A diferencia de otras ciudades costeras, el bosque es protagonista. Los pinos rodean casas, complejos y hoteles, creando un paisaje que se mantiene verde todo el año. Esta característica es una de las razones principales por las que Cariló suele compararse con destinos europeos de descanso.

Cómo llegar a Cariló desde Buenos Aires

Una de las grandes ventajas de Cariló es su acceso sencillo, tanto en auto como en transporte público.

En auto

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la ruta más directa es tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata, continuar por la Ruta 2 hasta Dolores y luego empalmar con la Ruta 63 hasta la Ruta 11, que conecta con toda la Costa Atlántica.El acceso a Cariló está señalizado y se encuentra pocos kilómetros antes de llegar a Pinamar. El viaje suele demorar entre 4 y 5 horas, dependiendo del tráfico.

En micro

Varias empresas de ómnibus salen diariamente desde Retiro y otros puntos del AMBA hacia Cariló o Pinamar. En muchos casos el descenso se realiza directamente en Cariló o en Pinamar, con traslados cortos entre ciudades.

En tren + micro

Otra opción es viajar en tren hasta Divisadero de Pinamar y luego combinar con taxi, remis o colectivo hasta Cariló, que se encuentra a pocos minutos.

Por qué Cariló enamora cada verano

El encanto de Cariló no está en grandes centros comerciales ni en una vida nocturna ruidosa. Lo que atrae es su equilibrio. Las playas son amplias, de arena fina, con menos aglomeraciones incluso en temporada alta. El mar se combina con un entorno natural que invita a caminar, andar en bicicleta o simplemente sentarse a escuchar el viento entre los pinos.

Cariló - casas

El centro comercial es pequeño pero muy cuidado, con cafeterías, restaurantes, heladerías artesanales y locales de diseño. Todo está pensado para recorrerse a pie y sin apuro, una rareza en enero y febrero.

Actividades para todos los gustos

Aunque muchos eligen Cariló para descansar, la oferta de actividades es variada. Se pueden realizar deportes de playa, surf, yoga al aire libre, caminatas por senderos naturales y paseos en bicicleta. Por las noches, el ambiente sigue siendo tranquilo, con propuestas gastronómicas de calidad y ferias artesanales.

Otro punto clave es que no hay edificaciones altas ni grandes carteles publicitarios, lo que refuerza la sensación de entrar a una ciudad distinta apenas se cruza su acceso.

Una ciudad que protege su identidad

Cariló logró algo difícil: crecer sin perder su esencia. Las reglas urbanísticas limitan alturas y cuidan el entorno natural, algo que valoran tanto residentes como visitantes habituales. Por eso, quienes la conocen suelen repetir la experiencia y recomendarla.

En tiempos donde la masividad domina muchos destinos turísticos, Cariló se consolida como un refugio costero que combina naturaleza, silencio y estilo. Y por eso, cada verano, vuelve a ser tendencia.