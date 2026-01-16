Operaron por tercera vez a Bastián , el nene de 8 años que sufrió un grave accidente en Pinamar:

Bastián terminó internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

Mediante un nuevo parte médico, las autoridades del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata informaron que Bastián Jerez, el niño que está internado en grave estado luego de que la UTV en la que iba chocara de frente con una camioneta en “La Frontera” de Pinamar, fue operado por tercera vez.

La información indica que el pequeño de 8 años fue operado con éxito en Mar del Plata luego de la sorpresiva información dada a conocer en el primer parte del viernes, acerca de que el nene tiene “múltiples fracturas de cráneo”.

Bastián, el niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: redes sociales.

La operación consistió en retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal: “Se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy”.

A su vez, el parte explica que en la cirugía “se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen”.

En tanto, afirma que el menor “se encuentra con pronóstico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución”.

Por último, el comunicado concluye que los equipos de salud mental dependientes del Ministerio de Salud provincial “se encuentran acompañando a la familia del paciente desde un primer momento. Inicialmente, en Pinamar, a través de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico y luego por profesionales del propio Hospital provincial y de la Región Sanitaria VIII”.

Accidente en Pinamar entre una UTV y una 4x4. Foto: NA

Qué le pasó a Bastián en Pinamar

El choque ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de “La Frontera”, en Pinamar, cuando el UTV en la que viajaba el nene chocó de frente con una camioneta 4x4.

El impacto fue tan fuerte que el chico sufrió lesiones gravísimas, entre ellas una rotura hepática con hemorragia interna y traumatismo de cráneo.

Los médicos debieron reanimarlo en el lugar antes de trasladarlo de urgencia al hospital local.

Habló el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastián Jerez habló por primera vez a través de sus redes sociales, donde agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari.

El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, concluyó el mensaje.