Bastián, el niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

El menor de 8 años accidentado en los médanos de Pinamar, Bastián Jérez, ingresó al quirófano nuevamente para realizarle una ileostomía, acumulando así más de diez operaciones desde el siniestro. La noticia fue trascendida por la madre del niño a través de sus historias de Instagram.

En sus redes sociales, aseguró que el menor ingresó al quirófano en la noche del jueves para realizarle una ileostomía para sacarle parte del intestino ya que se le había formado bridas nuevamente en ese órgano “Seguimos pidiendo por Basti, por sus intestinos, por su pancita. Por favor hijo, te pido un poquito más, mi vida”, agregó Macarena Collantes. La última operación de Bastián había sido hace dos semanas cuando ingresó al quirófano para colocarle una nueva válvula, después de una tomografía con indicadores mejores que los del estudio anterior.

La historia de la mamá de Bastián Foto: NA

Cómo avanza la causa

En el caso hay tres imputados. Se tratan de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas.

Mientras Bastián continúa luchando por su recuperación rodeado de su familia y sostenido por cadenas de oración, la investigación judicial sobre el siniestro arrojó datos vitales en las últimas semanas:

Positivo en alcoholemia: las pericias toxicológicas confirmaron que los conductores de los vehículos involucrados manejaban bajo los efectos del alcohol.

La principal acusada: de acuerdo al expediente, la joven de 24 años presentaba una graduación alcohólica incluso mayor a la del conductor de la camioneta.

El entorno de la víctima: el padre de Bastián, quien lo acompañaba al momento de la tragedia, dio negativo en todos los controles.

Bastian Jerez. Foto: Redes sociales

El violento choque reabrió con fuerza el debate nacional sobre la falta de controles, laextrema imprudencia y el consumo de alcoholal volante en las zonas de frontera y médanos de la Costa Atlántica.