El crudo testimonio de Gustavo Gabriel Rivara, uno de los presos políticos en Venezuela:

Gustavo Gabriel Rivara, argentino detenido en Venezuela. Foto: Redes sociales

Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que estuvo detenido desde 2024 en la prisión “El helicoide” de Caracas, afirmó que en dicha cárcel está presa “toda gente inocente, sin proceso judicial”, y dijo que las condiciones del lugar son tan severas que “se suicida una persona por año”.

Rivara estuvo preso en Venezuela sin cargos formales ni proceso judicial público y su caso fue considerado de detención arbitraria por el Gobierno Nacional, al igual que la situación de los otros dos argentinos que permanecen detenidos, Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el preso político argentino explicó que El Helicoide es un lugar “sucio y decrépito”, en el que los guardias “no te permiten dormir correctamente, porque pasan lista y te despiertan muy temprano, te mantienen todo el tiempo alerta”.

“Hay chicos que de 27 años o menos, youtubers, que no hicieron absolutamente nada y están presos solo porque el régimen les teme, y te desaparecen solo porque tenés dinero y pretenden chantajearte”, aseveró Rivara.

Al hablar de su caso, señaló que lo detuvieron “solo por ser argentino”, y enfatizó que el Gobierno que en ese entonces encabezaba Nicolás Maduro -hoy detenido en Estados Unidos- y ahora Delcy Rodríguez, “no precisa razones para detener a la gente”, y puntualizó que a él lo apresaron “en una estación de autobuses”.

“Todos los extranjeros que agarra la policía son presentados al SEBIN (Servicio Bolivariano de Informaciones) después de ser detenidos y luego son utilizados como moneda de cambio a modo de chantaje hacia otros países y otros gobiernos. Utilizan a los extranjeros para mover su chantaje”, expresó.

Gustavo Gabriel Rivara fue excarcelado en Venezuela. Foto: X @betzaj

Y sumó: “Me detuvieron solo por ser argentino. Estaba en un poblado llamado Barina, ya estaba regresando para Colombia. Había ingresado hacía 18 días al país, solamente tenía 2 semanas, un poquito más. Y me dirigía nuevamente a a Colombia y fui interceptado en una estación de autobuses”.

Además, Rivara explicó que llegó a Caracas para asistir a la asunción presidencial de Edmundo González y al llegar se encontró con que “todos los opositores estaban detenidos o exiliados, y no había absolutamente nadie en la calle, porque toda la gente está con miedo”.

Venezuela postergó la ley de amnistía para presos políticos

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, llevará a cabo esta semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El Gobierno encargado comenzó el debate tras una semana de consulta pública del texto, que fue criticado por ONG y activistas, quienes denuncian exclusiones y tiempos apresurados de aprobación.

El diputado chavista Jorge Arreaza, quien encabezó la comisión, sostuvo que en esta semana hicieron consultas en todo el país y mantuvieron reuniones con diversos sectores, incluyendo el Poder Judicial, ONG defensoras de derechos humanos, movimientos sociales del chavismo y familiares de presos políticos.

Según informó, en la primera intervención del debate, recibieron 2.700 aportes y propuestas escritas para la ley y agregó que “siguen llegando propuestas”.