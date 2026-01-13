Presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario venezolano aseguró que liberó a 116 personas arrestadas por motivos políticos, pero la ONG Foro Penal solo pudo confirmar 50 nombres, varios de ellos extranjeros. Uno de ellos fue el argentino-israelí Yacoov Harari.

Harari, de 72 años, estuvo detenido en el centro penitenciario El Rodeo I, el mismo lugar donde permanece alojado el gendarme Nahuel Gallo, cuya posible liberación genera una expectativa creciente, al igual que la del abogado Germán Darío Giuliani.

Yacoov Harari había ingresado a territorio venezolano desde Colombia por uno de los puentes, tenía sus documentos en regla y lo arrestaron. Su liberación se produjo luego de la caída de Nicolás Maduro, en un contexto marcado por anuncios oficiales que, hasta el momento, generan cautela entre organismos de derechos humanos.

Además de Harari, fueron excarcelados dos italianos identificados como Alberto Trentini, de 46 años, y Mario Burló, de 52. Ambos habían sido detenidos por las autoridades del régimen que encabezaba Maduro en noviembre de 2024. También entre los nombres de los liberadores está un ciudadano hispano-venezolano, identificado como Alejandro González, que es el exesposo de una reconocida abogada y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, quien fue liberada el pasado jueves.

Cuántos presos políticos hay en Venezuela

Hasta el pasado fin de semana, el Foro Penal solo había confirmado la excarcelación de diecisiete presos políticos en Venezuela, mientras que al menos 803 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, conforme a los reportes de la misma organización.

En ese sentido, de acuerdo a un comunicado del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario del régimen, señalaron que en los últimos días liberaron 116 presos políticos en línea con las medidas que anunciaron tras la captura de Nicolás Maduro.

El ministerio aseguró que el proceso de revisión de los casos de los detenidos se mantiene de manera permanente, en estricto apego a la legislación nacional, y reiteró el compromiso estatal con la justicia, el diálogo y la paz. Según el reporte del despacho, unas 187 excarcelaciones de presos políticos se realizaron durante el pasado mes de diciembre de 2025.