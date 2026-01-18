Modifican una importante estación del tren Sarmiento a partir de este domingo 18 de enero:

La Estación Morón, forma parte del ramal Once–Moreno de la línea Sarmiento. Foto: Wikipedia.

Una estación que es transitada por más de 35.000 pasajeros promedio por día -lo que la convierte en la tercera estación en volumen de usuarios del Tren Sarmiento, luego de Once y Merlo-, sufrirá un importante cambio producto de obras de renovación integral que se llevan adelante en la parada ferroviaria.

Los cambios tendrán lugar en la Estación Morón, cuya infraestructura cuenta con más de 40 años de antigüedad y presenta falencias estructurales que necesitan de una urgente intervención.

Nuevo andén provisorio en Morón. Foto: Argentina.gob.ar

Los trenes de la línea Sarmiento con destino a Once comenzarán a detenerse en el andén provisorio de la Estación Morón, ubicado en la intersección de Sarmiento y Azcuénaga, a partir del domingo 18 de enero. La medida fue adoptada por el inicio de los trabajos de renovación integral de la parada ferroviaria que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Las tareas, a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura comprenden la demolición y reconstrucción de los andenes que cuentan con una separación entre la plataforma y el tren que puede generar riesgos para los pasajeros, por lo que requiere una atención prioritaria. Como parte de la intervención también se renovarán los accesos y el hall de la estación.

Cuánto demandarán los trabajos de renovación en la estación Morón

Una vez culminadas las tareas en el andén descendente -hacia Once- se dará comienzo a la adecuación de la plataforma con dirección a Moreno -ascendente-. Los trabajos sobre los andenes demandarán aproximadamente un año en cada sentido.

La intervención es de carácter prioritario debido a los riesgos operativos que presenta, y los trabajos a realizar tienen como objetivo mejorar la seguridad operacional del servicio de trenes.

La estación Morón de la línea Sarmiento. Foto: Argentina.gob.ar

Cómo es la Estación Morón

La Estación Morón es uno de los principales puntos de referencia del partido homónimo, en el oeste del Gran Buenos Aires. Forma parte del ramal Once–Moreno de la línea Sarmiento y cumple un rol central en la vida cotidiana de la ciudad, ya que conecta a miles de pasajeros con la Ciudad de Buenos Aires y con otras localidades del conurbano. Su ubicación estratégica, en pleno centro comercial, la convierte en un nodo clave de circulación y encuentro.

Desde el punto de vista arquitectónico, la estación combina una estructura funcional con elementos históricos que reflejan su origen ferroviario. Cuenta con andenes amplios, pasos peatonales y accesos que comunican ambos lados de la ciudad, algo fundamental en una zona de intenso tránsito.

En su entorno inmediato se concentra una gran actividad urbana: comercios, paradas de colectivos, edificios públicos y espacios culturales. Así, la estación no solo funciona como un lugar de paso, sino también como un punto de referencia social y simbólico para los vecinos de Morón.