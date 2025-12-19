Alerta por la variante H3N2: la nueva “súper gripe” preocupa a los médicos que anticipan la llegada del virus a la Argentina

En Europa, los casos anticipados de esta variante adelantan la gripe estacional, generando un crecimiento significativo de hospitalizaciones. Cuáles son las medidas de prevención que debemos tomar y cuán importante es la campaña de vacunación.

La gripe H3N2 preocupa a las autoridades en Europa.

Desde hace varias semanas, varios países de Europa atraviesan un brote anticipado e intenso de gripe estacional causado por el virus de la influenza A, subtipo H3N2, impulsado por una variante genética conocida como subclado K. El aumento de casos comenzó hace aproximadamente un mes, lo que generó una fuerte presión sobre los sistemas de salud de Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia, con un crecimiento significativo de las hospitalizaciones.

Según distintos organismos sanitarios internacionales, la circulación del virus H3N2 provocó una saturación en las salas de urgencia y una mayor demanda de atención médica. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a todos los países a reforzar las campañas de prevención para evitar la expansión de esta súper gripe.

Europa recomienda vacunaciones contra la gripe H3N2.

Pero, ¿de qué se trata esta gripe?, según explicó la Dra. María Mastruzzo, médica infectóloga y profesora de la Universidad de Morón (MN 62898) a Canal 26, “Es una variante dentro de lo que es la influenza A. La determinación H3 y N2 responde a sus componentes, la hemaglutinina y la neuraminidasa. El subclado K es una subvariante dentro de ese grupo”.

Desde el punto de vista clínico, no se trata de un virus nuevo, sino de una evolución dentro del mismo grupo, aunque con características que se vuelven un poco más preocupantes: “Lo que ha demostrado esta variante es una rápida transmisibilidad. No apareció de golpe: comenzó en los meses de septiembre en Australia y se fue diseminando por Europa. Luego se detectaron casos en Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Canadá”, señaló la doctora Mastruzzo.

Además, la infectóloga advirtió que esta variante presenta una respuesta reducida a la vacuna antigripal estacional, ya que no estaba contemplada originalmente dentro de las cepas incluidas en la formulación.

“Los síntomas son exactamente iguales a los de la influenza habitual. Lo que cambia es la transmisibilidad y el hecho de que esta variante no estaba contemplada en la composición de la vacuna estacional”, explicó.

Sintomas de la gripe H3N2

En cuanto a los síntomas más frecuentes, la gripe H3N2 variante K presenta malestares similares a los de la influenza tradicional:

Fiebre Tos Decaimiento del estado general Dolor de cabeza Dolores musculares Cansancio y escalofríos Congestión o goteo nasal Dolor de garganta

Por esta razón, los especialistas remarcan la importancia de no subestimar los síntomas y consultar ante cuadros persistentes o agravamiento del estado general.

Influenza H3N2: cuáles son las precauciones para evitar la expansión del virus

La Dra. Mastruzzo subrayó que, debido a su alta transmisibilidad, esta variante representa un mayor riesgo para determinados grupos poblacionales. “Hay que tener especial precaución en niños, mayores de 65 años y en personas menores de esa edad que tengan comorbilidades como EPOC, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal”, indicó. También forman parte de los grupos de riesgo las embarazadas, quienes deben extremar las medidas preventivas debido a la agresividad de esta nueva gripe.

Precauciones para evitar la super gripe

Entre las medidas recomendadas para evitar la propagación del virus, la médica infectóloga indicó que son muy similares a las aplicadas durante la pandemia de COVID-19:

Permanecer en el hogar ante fiebre o síntomas gripales

Evitar concurrir al trabajo o a lugares concurridos

Uso de barbijo en caso de tos o congestión nasal

Lavado frecuente de manos

Ventilación adecuada de los ambientes

“Las personas con fiebre no deberían estar deambulando. Es importante quedarse en casa, usar barbijo si hay síntomas respiratorios y reforzar las medidas de higiene”, concluyó la infectóloga.

¿Puede llegar la variante K a la Argentina?

Consultado por Canal 26, el Dr. Christian Di Santo, médico infectólogo y profesor de la Universidad de Morón (MP 453433), advirtió que la llegada del virus al país es un escenario posible. “Este virus seguramente llegue a la Argentina. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona el brote actual y si es necesario implementar alguna medida epidemiológica particular”, dijo.

Vacunación contra la gripe

“Lo que sabemos hasta ahora es que en el hemisferio norte hay aumento especialmente temprano de gripe y los estudios de vigilancia demostraron que fueron causados justamente por esta cepa”, señaló el infectólogo sobre la agresividad del virus y su alta tasa de propagación en Europa.

Aunque por el momento no se registran casos en nuestro país, el Dr. Di Santo sí recomendó ampliamente la vacunación en caso de realizar viajes al exterior: “se podría considerar la vacunación a viajeros con riesgos de complicaciones de influenza que viajen a zonas donde se encuentra circulando actualmente el virus”, remarcó finalmente.