ANMAT prohíbe un producto de pileta Foto: Redes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió el uso mediante la Disposición 76/2026, de la comercialización y la distribución en toda la Argentina y en plataformas de venta electrónica de un desinfectante para piscinas de la marca “Ingenia”.

Se trata de un producto de uso doméstico clasificado como riesgo 2. Este nivel de riesgo indica que presenta un nivel de peligrosidad mayor debido a su composición o actividad, por lo que debe estar evaluado y aprobado con su correspondiente certificado nacional para poder ser comercializados.

El producto fue prohibido luego de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de ANMAT detecte diferencias en el rotulado, ya que en la etiqueta figuraba la marca “Ingenia”, mientras que en la tapa se denominaba como “Clorotech”.

Por ello, la ANMAT decidió iniciar un sumario sanitario contra la empresa Servicios Bioaguas S.R.L., quienes reconocieron como propio el producto en cuestión.

ANMAT prohibió más de 40 productos de higiene personal

En este sentido, la disposición incluye una amplia variedad de productos de uso cotidiano, entre ellos pastas dentales, desodorantes, protectores solares, jabones, cremas faciales y corporales, shampoos y acondicionadores y perfumes y fragancias.

Las marcas afectadas son El Árbol, Aromas de la Tierra y RE!.

Según informó el organismo regulador, ninguno de estos productos figura en la base de datos oficial de cosméticos inscriptos, lo que impide conocer su lugar de elaboración, composición, condiciones de seguridad y eficacia, tal como exige la normativa vigente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Foto: NA

Entre los artículos alcanzados se encuentran jabones líquidos, cremas para manos, tónicos faciales, geles de limpieza, además de fragancias comercializadas como eau de toilette y eau de parfum.

El denunciante aportó material fotográfico que demostraría la comercialización electrónica de los productos. Por este motivo, se dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria, con el objetivo de gestionar la baja de las publicaciones.

El organismo advirtió que se trata de productos ilegítimos, ya que al no estar registrados no se puede verificar si cumplen con los ingredientes permitidos ni con los estándares de seguridad exigidos. Esta situación representa un riesgo potencial para la salud de quienes los utilizan.