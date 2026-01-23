ANMAT. Foto: NA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la venta, la publicidad y la distribución de más de 40 productos cosméticos que no contaban con registro sanitario obligatorio. Esta decisión afecta a los artículos de las marcas El Árbol, Aromas de la Tierra y RE!.

La medida fue adoptada luego de una denuncia recibida por el área de Cosmetovigilancia, que detectó la venta de estos productos a través de plataformas online. La prohibición quedó formalizada mediante la Disposición 94/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Qué productos fueron prohibidos por ANMAT

En este sentido, la disposición incluye una amplia variedad de productos de uso cotidiano, entre ellos pastas dentales, desodorantes, protectores solares, jabones, cremas faciales y corporales, shampoos y acondicionadores y perfumes y fragancias.

Las marcas afectadas son El Árbol, Aromas de la Tierra y RE!.

Prohiben un protector solar y otros productos de higiene personal

Según informó el organismo regulador, ninguno de estos productos figura en la base de datos oficial de cosméticos inscriptos, lo que impide conocer su lugar de elaboración, composición, condiciones de seguridad y eficacia, tal como exige la normativa vigente.

Entre los artículos alcanzados se encuentran jabones líquidos, cremas para manos, tónicos faciales, geles de limpieza, además de fragancias comercializadas como eau de toilette y eau de parfum.

ANMAT insiste en el riesgo de la venta online y el peligro en los consumidores

ANMAT señaló que el denunciante aportó material fotográfico que demostraría la comercialización electrónica de los productos. Por este motivo, se dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria, con el objetivo de gestionar la baja de las publicaciones.

ANMAT.

El organismo advirtió que se trata de productos ilegítimos, ya que al no estar registrados no se puede verificar si cumplen con los ingredientes permitidos ni con los estándares de seguridad exigidos. Esta situación representa un riesgo potencial para la salud de quienes los utilizan.

Como parte de la medida, ANMAT dispuso además notificar la prohibición a todas las autoridades sanitarias del país, para reforzar los controles y evitar su comercialización en cualquier punto del territorio nacional.