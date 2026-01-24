La mejor pizza porteña se encuentra en la Avenida Corrientes. Foto: Instagram @pizzeriabanchero

A cualquier hora, pero especialmente de noche, la Avenida Corrientes es sinónimo de teatro, luces y pizza. Ya sea de pasada o sentado a la mesa, comer una porción de muzza es casi una obligación para porteños y turistas. Entre clásicos que no fallan, como Güerrín y Las Cuartetas, surge la pregunta inevitable antes de entrar al local: ¿cuánto sale hoy comer pizza en “la calle que nunca duerme”?

La respuesta depende del lugar, de si se elige comer de pie en la barra o sentarse a la mesa, y también de cuántas porciones entran en el plan. Los históricos de la avenida mantienen recetas casi intactas, pero los precios ya no son los de antes y varían según el salón. Aun así, Corrientes sigue ofreciendo opciones para todos los bolsillos.

En Güerrín, uno de los íconos indiscutidos de la Avenida Corrientes, la muzzarella clásica tiene un valor de $29.900, mientras que la fugazza se consigue por $25.200. Entre las variantes más elegidas aparecen la napolitana, a $31.600, y la fugazzetta con queso, que asciende a $37.200. Para quienes buscan combinaciones más cargadas, la pizzería ofrece opciones como muzzarella con jamón ($34.800), muzzarella y morrones ($34.000) o panceta con muzzarella ($38.500).

Las pizzas especiales ya se mueven en valores más altos: el Especial Güerrín, con muzzarella, jamón, morrones y aceitunas, cuesta $38.200, mientras que el Súper Güerrín —que suma cebolla a esa combinación— alcanza los $40.900. En el segmento premium aparecen propuestas como muzzarella y provolone ($45.300) y jamón crudo con muzzarella, la más cara de la carta, a $48.600. En cuanto a las bebidas, una gaseosa de 350 cc tiene un precio de $4.400 y la cerveza de litro se ubica en $11.500.

Cuánto sale comer en Las Cuartetas en enero 2026

En Las Cuartetas, otro clásico infaltable de Corrientes, la muzzarella arranca en $27.000, al igual que la napolitana con muzzarella. Las pizzas completas, como la de jamón o la de matambre, se ubican en $35.000, el mismo valor que las variedades de roquefort, provolone o calabresa. Entre las opciones más elaboradas se destacan la Súper Nápoles, con muzzarella, tomate, cebolla y longaniza, a $38.000, y la Súper Cuartetas —con tomate, muzzarella, jamón, morrones y atún— que llega a los $48.000.

Las Cuartetas. Foto: Instagram @lascuartetaspizza

Respecto a las bebidas, acompañar la pizza con una gaseosa implica un gasto de $4.000, mientras que la cerveza de litro tiene un precio de $10.000.

Los precios en Banchero, otra pizzería icónica de Buenos Aires

En Banchero, pionera de la pizza al molde y otro de los históricos de la Avenida Corrientes, la muzzarella clásica se ofrece a $26.900, posicionándose entre las opciones más accesibles del circuito. La versión a la napolitana asciende a $34.000, mientras que alternativas como la capresse ($35.900) y la especial de verdura ($35.000) se mantienen en un rango intermedio.

La mejor pizza porteña se encuentra en la Avenida Corrientes. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Para quienes prefieren sabores más intensos, la carta incluye la mixta con morrones y la calabresa, ambas a $38.500, además de la hawaiana, que cuesta $38.000. Las pizzas con quesos especiales elevan el ticket: la de provolone alcanza los $46.000 y la de cuatro quesos se ubica como la más cara del local, con un valor de $55.000. En cuanto a las bebidas, una botella de vino de 3/4 parte desde los $24.000.

Las diferencias entre Güerrín, Las Cuartetas y Banchero

Las tres emblemáticas pizzerías difieren tanto en el estilo de pizza como en los precios. Güerrín se destaca por su carta amplia y por ofrecer muchas variantes “cargadas”, con ingredientes como jamón crudo, provolone o combinaciones especiales, lo que eleva el valor final. Las Cuartetas, en cambio, mantiene una propuesta más clásica y pareja en precios, con varias opciones concentradas en un rango medio. Banchero combina alternativas tradicionales con pizzas más elaboradas, pero con un salto fuerte en las variedades de quesos.

En términos de costos, Güerrín y Las Cuartetas tienen precios similares en las pizzas básicas, aunque Güerrín tiende a ser más caro cuando se eligen las especialidades. Sin embargo, el local más costoso del recorrido es Banchero, que presenta la pizza más cara entre los tres -la de cuatro quesos a $55.000- y también un ticket más alto si se acompaña con vino, ya que las botellas arrancan en $24.000. En definitiva, Las Cuartetas aparece como la opción más equilibrada, Güerrín como la más variada y Banchero como la de mayor precio en su oferta premium.