Fugazzeta y revuelto de gramajo Foto: Foto generada con IA Canal 26

La historia argentina también puede leerse a través de sus platos. En recetas que nacieron al calor de la inmigración, del campo abierto y de la vida urbana en expansión, la gastronomía construyó una identidad tan sólida como silenciosa. Cada comida emblemática es un documento cultural: habla de épocas, de costumbres y de una sociedad que hizo del encuentro alrededor de la mesa una de sus marcas más profundas.

Desde una pizzería en La Boca hasta un bodegón porteño, ciertos sabores lograron trascender generaciones y fronteras. Y en ese recorrido, cuentan mucho más que su modo de preparación.

Fugazzeta: cuando Buenos Aires creó su propia pizza

Dónde comer la mejor fugazzeta Foto: Turismo Buenos Aires

La llegada masiva de inmigrantes italianos a fines del siglo XIX transformó para siempre la fisonomía de Buenos Aires, y también su cocina. Sin embargo, aunque la pizza tenga raíces europeas, la fugazzeta rellena es una creación genuinamente argentina.

Su autor fue Juan Banchero, hijo de genoveses y fundador de la histórica pizzería Banchero, en el barrio de La Boca. A comienzos del siglo XX, Banchero decidió adaptar la tradicional fugazza italiana a los gustos locales: una masa más alta, abundante muzzarella y una generosa capa de cebolla. El resultado fue una pizza contundente, pensada para compartir, que pronto se convirtió en un clásico porteño.

La fugazzeta no solo marcó el estilo de la pizza argentina, sino que reflejó el espíritu de una ciudad en crecimiento: generosa, ruidosa y profundamente social.

El asado: tradición gaucha y construcción urbana

Antenor, en Tomás Jofré. Foto: Facebook / Antenor.

Pocos platos condensan tanto la historia nacional como el asado argentino. Sus orígenes se remontan a los gauchos del siglo XVIII, en la vasta pampa donde el ganado era abundante y el fuego, la herramienta esencial.

Aquella práctica rural se trasladó con el tiempo a los patios y terrazas de las ciudades. La parrilla se convirtió en un espacio de reunión, y el acto de asar adoptó reglas no escritas que aún hoy se respetan: el control del fuego, la simpleza en el condimento y el tiempo como ingrediente fundamental.

Más que una comida, el asado terminó siendo un rito social que atraviesa clases, ideologías y generaciones.

Empanadas: un país contado en versiones

Pizzerías donde las empanadas son la estrella

Las empanadas llegaron a estas tierras influenciadas por la cocina árabe-española, pero fue en la Argentina donde alcanzaron una identidad propia. Cada región imprimió su sello, transformando un mismo formato en decenas de relatos distintos.

Las tucumanas, jugosas y cortadas a cuchillo; las salteñas, con su inconfundible picante; las cuyanas, con aceitunas y comino. En todas, la empanada funciona como una síntesis del territorio, su clima, sus productos y su historia.

Milanesa: del legado inmigrante a un clásico porteño

Milanesa napolitana. Foto: Instagram @elbodegondemadero

La milanesa se instaló tempranamente en la mesa argentina como herencia de la inmigración italiana. Económica y rendidora, se convirtió en un plato cotidiano, asociado al hogar y a la comida familiar.

Pero una de sus versiones más populares, la milanesa a la napolitana, no nació en Italia. Su origen se encuentra en el restaurante Nápoli, ubicado frente al Estadio Luna Park, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, a mediados del siglo XX, una milanesa fallida fue cubierta con salsa de tomate, jamón y queso para disimular el error. El improvisado rescate dio lugar a uno de los platos más queridos del país.

Revuelto gramajo: historia, mito y disputa

Durante mucho tiempo se atribuyó el revuelto gramajo al coronel Artemio Gramajo. Sin embargo, esa versión fue revisada por historiadores de la gastronomía.

Según Daniel Balmaceda, especialista en costumbrismo argentino, el creador fue Arturo Gramajo, un dandy porteño de los años 30 y amigo de “Macoco” Álzaga Unzué. Citando al periodista gastronómico Miguel Brascó, Balmaceda señala que el plato habría surgido en un hotel de París, cuando Gramajo exigió comer fuera de horario y terminó improvisando con papas fritas, huevos y jamón.

No obstante, el debate permanece abierto. El periodista Alejandro Maglione, figura central de la gastronomía local, sostenía que el revuelto es indiscutiblemente porteño. Esa ambigüedad histórica no debilitó al plato: por el contrario, lo volvió leyenda.

Cocina e identidad

La gastronomía argentina no es un simple catálogo de recetas. Es memoria, herencia y adaptación. Cada plato emblemático revela un momento de la historia del país y una forma de entender el vínculo social. En un mundo que vuelve a mirar a la cocina como expresión cultural, la Argentina ofrece sabores que no solo se degustan: se comprenden.