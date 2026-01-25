Construirán un túnel para mejorar la circulación del tránsito. Foto: X/@AyacuchoUrgente

En el municipio de Tres de Febrero, uno de los partidos más poblados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), avanza con una obra clave de infraestructura para mejorar la circulación vehicular y reducir las congestiones de tránsito.

Se trata de un nuevo túnel vial en la calle General Hornos con el fin de optimizar el tránsito especialmente en las horas pico, además de reforzar la seguridad vial en una de las zonas más transitadas del distrito.

La obra estará financiada por recursos propios del municipio y el objetivo del proyecto es cortar con el histórico cuello de botella en la circulación, principalmente por la falta de cruces entre ambos lados de la traza ferroviaria del tren San Martín.

Por ello, el nuevo túnel eliminará el actual paso nivel que es uno de los principales puntos de demoras y embotellamientos en la zona.

La calle General Hornos, en Caseros, Tres de Febrero. Foto: Google maps.

Más detalles del túnel vial en Tres de Febrero

Desde la propia Municipalidad se detalló que el inicio de la construcción está previsto para principios de este año, y beneficiará de manera directa a los vecinos y comerciantes de Caseros, gracias a facilitarles el tránsito más fluido y mejores conexiones de los diferentes cruces. También, este túnel ayudará a unificar el centro comercial.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, destacó la importancia del proyecto y destacó aspectos de su gestión: “Somos un municipio activo, que reduce la carga impositiva y lleva adelante obras trascendentes con recursos genuinos. Esto es histórico para el barrio y para todo Tres de Febrero”.

Esta construcción del túnel en la calle Hornos es parte de un proyecto urbanístico integral con el fin de transformar el centro urbano de Caseros. También se incluirá en las obras el entorno del palacio municipal, la Plaza de la Unidad Nacional, el Playón Municipal y distintos espacios públicos.

En términos de movilidad, la obra tendrá un impacto significativo. Actualmente, Caseros cuenta con apenas tres accesos que conectan ambos lados de la ciudad, lo que provoca una fuerte congestión en horarios de mayor circulación. Para llegar a la zona norte, muchas veces es necesario desviarse hasta avenidas como San Martín o Lisandro de la Torre. Con el nuevo túnel, el tránsito podrá fluir de manera más eficiente, beneficiando no solo al centro comercial, sino también a la estación del tren San Martín y a la Universidad Nacional de Tres de Febrero.