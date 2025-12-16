Reduce inundaciones y mejora la conectividad: inauguraron un puente clave en un sitio histórico de Buenos Aires

Con una inversión superior a los $3.000 millones, esta obra forma parte de un plan integral de obras hidráulicas y viales.

El nuevo Puente Gogna, en Luján. Foto: X/@gkatopodis

El pasado jueves 12 de diciembre se inauguró el nuevo puente Gogna en la ciudad bonaerense de Luján, una obra que busca ser clave para mejorar la conectividad vial y reducir el riesgo de inundaciones en una de las zonas que históricamente se ve más afectada por el desborde del río local.

Este proyecto demandó una erogación de dinero superior a los $3.000 millones y forma parte del plan integral de obras hidráulicas y viales en la región.

La importancia del puente Gogna, según Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la inauguración de este puente y dedicó unas palabras de reflexión en el acto, donde defendió el rol del Estado en el desarrollo de este tipo de obras: “Esto demuestra que es falsa la dicotomía entre Estado o mercado”.

Puente Gogna, en Luján. Foto: Redes sociales

En ese mismo sentido, destacó lo indispensable de la inversión pública para este tipo de obras, a fin de resolver los problemas estructurales y generar mejor calidad de vida y mayor crecimiento económico.

Específicamente, la obra tuvo una inversión de $3.217 millones, que contempla no solo la construcción del Puente Gogna, sino también otro cruce estratégico conocido como Puente de Los Huesos.

Ambos trabajos están enmarcados dentro del Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján, en donde el objetivo principal es mejorar la capacidad de escurrimiento del río y minimizar el impacto de sus crecidas.

Los detalles del puente Gogna

En lo que respecta a lo técnico, el nuevo puente tiene una estructura de hormigón con una calzada de 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho. Cuenta con dos carriles para la circulación vehicular, veredas peatonales, desagües pluviales e iluminación LED.

El diseño reemplaza a un antiguo cruce que funcionaba como un “tapón” ante lluvias intensas, debido a la acumulación de ramas y residuos que obstaculizaban el paso del agua.

Kicillof estuvo acompañado en la inauguración por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente de Luján, Leonardo Boto, quienes coincidieron en que el puente fortalece la conexión entre distintos barrios y la zona oeste de la ciudad, además de mitigar los efectos de los desbordes del Río Luján.

El gobernador Axel Kicillof durante la inauguración del Puente Gogna. Foto: X/@lujanhoy

“Nosotros no hicimos promesas, nos comprometimos a planificar e invertir, y hoy los resultados están a la vista”, afirmó Kicillof. “Invertir en infraestructura no es un gasto: es una obligación para garantizar desarrollo, trabajo y oportunidades”, concluyó.

Según las propias autoridades, esta obra viene a mejorar no solo la infraestructura vial, sino que también vendría a elevar los estándares de seguridad y calidad de vida de la población circundante.