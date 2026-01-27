El alfajor más vendido del país presentó su nuevo producto:

Alfajor Trico Maicena, el nuevo lanzamiento de Rasta. Foto: Instagram

Desde 2025, el alfajor más vendido en Argentina es el de Rasta, tras su gran ascenso tras su aparición. En este contexto, la marca se expande y presentó su nuevo producto, ideal para disfrutar en pleno verano.

Se trata del Rasta TRICO Maicena, una variante de la familia TRICO que salió unos meses atrás. Esta innovación ofrece nuevos sabores, ideales para aquellos que disfrutan de la marca que más alfajores vende en el país.

Alfajor Rasta Trico Maicena. Video: Instagram.

El slogan elegido fue el de “Maicena y Alegría”, en una mezcla que ofrece un sabor casero con la potencia del relleno y la masa que caracteriza a la marca, con dos pisos de dulce de leche.

Rasta presentó su nuevo alfajor: el Trico Maicena

Su presentación contiene 100 gramos, con tres capas, con sus tapas de maicena, dos niveles de dulce y el relleno de chocolate semiamargo.

Más chocolate: un extra que tiene este producto es que la tapa del medio tiene doble baño de chocolate, para más sabor para aquellos amantes de lo dulce. Este detalle le suma mayor crocante, algo muy celebrado por sus clientes.

Suavidad en las tapas: la primera y tercera capa tiene la textura del almidón de maíz, destacadas por “tiernas y vanidosas”.

Mucho dulce en su relleno: clásico al estilo de Rasta, las dos capas de dulce de leche llenan de sabor el paladar.

Alfajor Trico Maicena, el nuevo lanzamiento de Rasta. Foto: Instagram

Dónde conseguir el nuevo alfajor Rasta y su precio

Más allá de que no hubo comunicaciones en las redes sociales de Rasta, el alfajor TRICO Maicena ya es distribuido en distintos puntos del país. Por esto mismo, estará disponible en supermercados, kioscos y otros puntos de venta de la marca.

Su precio de venta al público rondará los $2.000, en línea con el TRICO original que fue lanzado meses atrás en una edición especial.

Cabe recordar que el TRICO original destacaba por su mezcla de colores y sabores. En una combinación de dulce de leche y maicena, sus tapas tenían los colores rojo, amarillo y verde.