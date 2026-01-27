Tragedia en Bariloche Foto: redes

Una mujer falleció en Bariloche, Río Negro, tras caer en la Cascada Frey en el Brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La víctima, de aproximadamente 50 años, llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas. La mujer era del municipio bonaerense de Pilar y se habría deslizado en un sector de la cascada, sufriendo un grave accidente, tras el cual fue asistida y le hicieron RCP, pero sin éxito.

Esta madrugada, cerca de la 1, finalizó el operativo que se montó en el lugar con la retirada del cuerpo. El traslado se realizó por tierra hasta el lago Nahuel Huapi y, desde allí, por agua hasta la Bahía López donde la Policía de Río Negro realizó las pericias correspondientes y fue llevado a la morgue.

La Cascada Frey es un lugar donde se realizan descensos como si fuese un tobogán, actividad que está prohibida por el riesgo que implica. A este punto del Parque Nacional Nahuel Huapi se llega por vía lacustre y con varias horas de navegación.

La cascada donde murió la mujer Foto: redes

Quién era la turista bonaerense

Fue identificada como Silvana Garibaldi, de 59 años. Consultora especialista en Estrategia Comercial y Marketing y Gestión de Proyectos y tenía más de 20 años “impulsando el crecimiento de Multinacionales y Pymes”, según su cuenta de LinkedIn.

Era madre de tres hijos (dos de ellos viven en el exterior), amante de los viajes —según mostraba en sus redes sociales— y tenía residencia en Pilar.

Silvana Garibaldi Foto: redes

“Lamentablemente, la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió”, confirmó una de las autoridades del Parque al Diario Río Negro.

El organismo difundió, a través de su página de Facebook, el comunicado dando a conocer la trágica noticia. Allí detallaron que recibieron la denuncia por la trágica muerte a las 19.24 del lunes.

“La víctima llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas”, explicaron en el posteo publicado el mismo lunes, e indicaron que se habría “deslizado en un sector de la cascada”.