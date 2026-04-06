El cerro argentino fue elegido como el mejor centro de esquí de Sudamérica.

Cerro Catedral, el centro de esquí de la ciudad rionegrina de Bariloche, fue distinguido con el premio O Melhor de Viagem & Turismo, que se entregó en Río de Janeiro.

El cerro fue elegido como la mejor estación de esquí en el galardón otorgado por Editorial Abril de Brasil. El reconocimiento, considerado el más relevante del turismo en América Latina, se entrega por votación del público y posiciona a la montaña argentina en lo más alto del ranking regional.

Cerro Catedral, Bariloche. Foto: NA

Cerro Catedral: infraestructura y vanguardia en la Patagonia

En la actualidad, el Cerro Catedral posee 15 máquinas pisanieves PistenBully 600 Polar 0 km que trabajan para garantizar pistas en condiciones óptimas y 40 cañones de nieve técnica TechnoAlpin que permiten asegurar 12 hectáreas continuas de nieve, más allá de las condiciones climáticas.

Para la temporada 2026, los medios de elevación se modernizaron con el objetivo de mejorar la conectividad entre sectores gracias a una digitalización integral y coordinación unificada, que se traduce en menos espera, mayor fluidez y mejor calidad de esquí.

Cerro Catedral, Bariloche. Foto: catedralaltapatagonia.com

Además, la aplicación oficial del cerro está diseñada para ser un “centro de operaciones para el visitante”. A través de ella, se puede consultar en tiempo real el estado de pistas y medios, para que los visitantes puedan planificar la jornada.

Débora Bustos Williams, responsable de Prensa de Catedral Alta Patagonia, comentó sobre el galardón: “Recibir este premio nos llena de orgullo, pero sobre todo nos compromete. Porque implica seguir invirtiendo, seguir mejorando y enfrentar juntos los desafíos que la montaña nos plantea, como el cambio climático”.

“El desarrollo de destinos de clase mundial solo es posible cuando las empresas privadas asumen una visión de largo plazo. Ese es el camino que elegimos”, agregó.

El impacto de un mercado exigente cobra una relevancia estratégica al venir de Brasil, emisor de turistas y deportistas más importante para la nieve argentina. Es que unos 12.000 votantes hayan elegido a Catedral por encima de otros gigantes regionales revalida la competitividad de Bariloche frente al mundo.