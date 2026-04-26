Esquiar en el Cerro Catedral de Bariloche ya tiene precio:

Cuánto costará esquiar en Bariloche en 2026: precios, clima y qué esperar en el Cerro Catedral. Foto: NA.

La temporada de nieve 2026 en San Carlos de Bariloche ya empieza a tomar forma y uno de los datos más esperados finalmente se confirmó: esquiar en el Cerro Catedral costará $160.000 por día. El precio representa un aumento del 40% frente a 2025 y marca el pulso de una temporada que promete alta demanda.

El valor del pase fue anunciado en una feria internacional de turismo en Brasil, uno de los mercados clave para el destino. Según explicaron las autoridades, el objetivo es sostener ese precio durante toda la temporada para brindar previsibilidad tanto a turistas como a operadores.

Cuánto costará esquiar en Bariloche en 2026: precios, clima y qué esperar en el Cerro Catedral. Foto: Wikipedia.

¿Cuándo arranca la temporada de nieve en Bariloche?

El inicio oficial está previsto para la primera semana de junio, una vez finalizadas las tareas de mantenimiento en el cerro. Como cada año, la apertura dependerá también de las condiciones climáticas, aunque las proyecciones son alentadoras.

Desde el sector anticipan un invierno “con mucha nieve”, un factor determinante para atraer visitantes y garantizar buenas condiciones en las pistas.

Cerro Catedral, un centro de esquí en crecimiento

El Cerro Catedral no solo apuesta al clima: también avanza con inversiones en infraestructura. La incorporación de cañones de nieve artificial, nuevas máquinas pisanieves y mejoras en los medios de elevación permiten extender la temporada y asegurar la calidad del servicio.

Cuánto costará esquiar en Bariloche en 2026: precios, clima y qué esperar en el Cerro Catedral. Foto: Instagram @cerrocatedralok_.

Con 27 medios de elevación y 58 pistas, el complejo se consolida como el más grande de Sudamérica, una ventaja competitiva clave frente a otros destinos de la región.

A su vez, uno de los ejes de la temporada estará puesto en el turismo extranjero, especialmente desde Brasil. Se espera un flujo constante de visitantes gracias a la programación de entre cinco y siete vuelos semanales hacia Bariloche.

Este movimiento, sumado al turismo interno, podría traducirse en una temporada con alta ocupación, beneficiando a toda la economía regional.

Cuánto costará esquiar en Bariloche en 2026: precios, clima y qué esperar en el Cerro Catedral. Foto: Twitter.

¿Qué tiene el Cerro Catedral?

Ubicado a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche, ofrece una infraestructura muy completa tanto para quienes practican deportes de invierno como para quienes buscan actividades de montaña durante todo el año. El Cerro cuenta con:

Más de 50 pistas de distintos niveles (principiante, intermedio y avanzado).

27 medios de elevación (aerosillas, telesillas y telecabinas) que permiten acceder a toda la montaña.

Zonas especiales para snowboard y freestyle , como terrain parks.

Sistema de cañones de nieve artificial , que garantiza condiciones incluso cuando las nevadas son escasas.

Máquinas pisanieves que mantienen las pistas en buen estado.

Restaurantes y paradores en la montaña.

Alquiler de equipos.

Escuelas de esquí.

Hoteles y alojamientos en la base.

Cuánto costará esquiar en Bariloche en 2026: precios, clima y qué esperar en el Cerro Catedral. Foto: EFE.

A pesar del aumento en los precios, Bariloche se mantiene como uno de los destinos más elegidos para disfrutar del invierno. La combinación de nieve, infraestructura y conectividad sigue posicionando al destino como una de las principales opciones para quienes buscan esquiar en la Patagonia.

Con expectativas climáticas favorables y un fuerte impulso turístico, todo indica que la temporada 2026 podría ser una de las más destacadas de los últimos años.