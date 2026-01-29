Saldo negativo en la SUBE: a cuánto llega en febrero del 2026 tras aumentos confirmados del transporte
Al utilizar esto también debemos tener en cuenta el saldo negativo, un crédito que se descuenta automáticamente en la próxima recarga y permite viajar aun cuando la tarjeta no tenga saldo suficiente.
El sistema de saldo negativo de la tarjeta SUBE permite seguir viajando aun cuando la tarjeta no tenga dinero suficiente. Esta función está vigente en todo el país donde opera la red y resulta clave en un contexto de tarifas más altas, especialmente fuera del AMBA.
Con los aumentos aplicados a comienzos de 2026, el margen de “emergencia” cobra mayor relevancia en febrero: si el valor del boleto entra dentro del límite habilitado, el viaje se valida normalmente y el descuento queda pendiente para la próxima carga.
Saldo negativo de la SUBE en enero 2026
- Colectivos (todo el país): hasta -$1.200
- Subte CABA: hasta -$1.200
- Trenes AMBA (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte y Sur): hasta -$650
- Tren Urquiza: hasta -$480 (monto provisorio por recambio tecnológico)
Cómo cargar saldo en la SUBE
La carga se puede hacer en kioscos, estaciones y terminales automáticas, pero también existen opciones más prácticas como:
- Aplicaciones móviles
- Homebanking
- Billeteras virtuales
- Cajeros automáticos
En caso de hacer una carga electrónica, es necesario acreditar el saldo antes de viajar. Esto puede hacerse desde la app SUBE si tu teléfono tiene tecnología NFC, o bien en terminales automáticas distribuidas en diferentes puntos del país.
Además, ya se encuentra habilitada la función de “carga a bordo” en colectivos: al apoyar la tarjeta en la validadora del vehículo, también se puede acreditar el saldo sin necesidad de hacer otro trámite.
Quienes quieran chequear el saldo pueden hacerlo desde la web oficial (Mi SUBE), la app SUBE o apoyando la tarjeta en un celular con NFC. El saldo máximo que puede tener una SUBE es de $40.000, y las cargas electrónicas se acreditan por app, Carga a Bordo en colectivos o Terminales Automáticas.
Cuánto cuesta viajar en febrero 2026
El transporte público registrará subas tanto en la Ciudad como en la Provincia. En CABA, el boleto de colectivos se incrementará 2,8%.
- Recorrido de hasta 3 km $637,58;
- Recorrido de 3 a 6 km: $708,46;
- Recorrido de 6 a 12 km: $763,05;
- Recorrido de 12 a 27 km: $817,67.
En la provincia de Buenos Aires, los colectivos subirán 4,5% a partir del 1° de febrero:
- Tramo de 0 a 3 kilómetros: pasa de $685,11 a $721,08;
- Tramo de 3 a 6 km: pasa de $730,42 a $803,29;
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: pasa de $786,61 a $865,17;
- Viajes de 12 a 27 km: llega a $927,12;
- Más de 27 kilómetros: llega a $988,63.
Subtes
Desde febrero, el pasaje pasará de $1.259 a $1.336 (con SUBE registrada), mientras que el boleto del premetro tendrá un valor de $467,60.