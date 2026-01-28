Febrero llega con más aumentos pero con pronóstico de menos inflación:

Servicios de luz y gas. Foto: NA

Febrero llega con aumentos de todo tipo, aunque las previsiones de inflación rondarían el 2,4%, menor al 2,8% con el que cerró diciembre.

Las subas incluirán al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.

Transporte

Cambia la línea 42 Foto: redes

El transporte público registrará subas tanto en la Ciudad como en la Provincia. En CABA, el boleto de colectivos se incrementará 2,8%.

Recorrido de hasta 3 km $637,58;

Recorrido de 3 a 6 km: $708,46;

Recorrido de 6 a 12 km: $763,05;

Recorrido de 12 a 27 km: $817,67.

En la provincia de Buenos Aires, los colectivos subirán 4,5% a partir del 1° de febrero:

Tramo de 0 a 3 kilómetros: pasa de $685,11 a $721,08;

Tramo de 3 a 6 km: pasa de $730,42 a $803,29;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: pasa de $786,61 a $865,17;

Viajes de 12 a 27 km: llega a $927,12;

Más de 27 kilómetros: llega a $988,63.

Subtes

Desde febrero, el pasaje pasará de $1.259 a $1.336 (con SUBE registrada), mientras que el boleto del premetro tendrá un valor de $467,60.

Subte; transporte público. Foto: NA (Damián Dopacio)

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,8% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.

Medicina prepaga - médicos

Gas y luz

A partir de febrero, entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.

Se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo -incrementa el uso de calefones-.

El Gobierno definió las subas de las tarifas de luz y gas. Foto: NA.

El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.

Alquileres

Los alquileres subirán hasta 34,6% según el tipo de contrato.

Monoambiente; alquileres; propiedades. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).