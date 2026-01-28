Febrero llega con más aumentos pero con pronóstico de menos inflación: las subas que se vienen
El segundo mes del año suma nuevos desafíos para los bolsillos de los argentinos. Conocé todos los detalles en la nota.
Febrero llega con aumentos de todo tipo, aunque las previsiones de inflación rondarían el 2,4%, menor al 2,8% con el que cerró diciembre.
Las subas incluirán al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.
Transporte
El transporte público registrará subas tanto en la Ciudad como en la Provincia. En CABA, el boleto de colectivos se incrementará 2,8%.
- Recorrido de hasta 3 km $637,58;
- Recorrido de 3 a 6 km: $708,46;
- Recorrido de 6 a 12 km: $763,05;
- Recorrido de 12 a 27 km: $817,67.
En la provincia de Buenos Aires, los colectivos subirán 4,5% a partir del 1° de febrero:
- Tramo de 0 a 3 kilómetros: pasa de $685,11 a $721,08;
- Tramo de 3 a 6 km: pasa de $730,42 a $803,29;
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: pasa de $786,61 a $865,17;
- Viajes de 12 a 27 km: llega a $927,12;
- Más de 27 kilómetros: llega a $988,63.
Subtes
Desde febrero, el pasaje pasará de $1.259 a $1.336 (con SUBE registrada), mientras que el boleto del premetro tendrá un valor de $467,60.
Prepagas
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,8% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.
Gas y luz
A partir de febrero, entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.
Se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo -incrementa el uso de calefones-.
El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.
Alquileres
Los alquileres subirán hasta 34,6% según el tipo de contrato.
Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).