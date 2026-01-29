Una histórica calle de la Ciudad de Buenos Aires cambió de sentido:

Cambió la circulación de la calle Reconquista. Foto: Google Maps

Una histórica calle del Microcentro porteño cambió su sentido de circulación. Se trata de Reconquista, una de las arterias más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires.

Impulsada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, esta modificación, que rige desde el pasado martes 27 de enero, se enmarca dentro del Plan de Reordenamiento Vial, que, según indicó el Gobierno porteño, tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en la zona.

Cómo es el cambio de sentido en la calle Reconquista

En esta línea, el tramo de Reconquista comprendido entre Dr. Ricardo Rojas y Marcelo T. de Alvear pasa a tener sentido de circulación norte–sur.

Desde el Gobierno porteño indicaron que el cambio apunta a ordenar el flujo vehicular en un sector estratégico de la Ciudad, el cual se caracteriza por la presencia de oficinas, edificios históricos y tránsito constante.

Cambió la circulación de la calle Reconquista. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Esta modificación se suma a otras similares que ya se aplicaron en distintos puntos porteños.

Además, a fin de evitar confusiones e inconvenientes durante estos primeros días tras el cambio, el Cuerpo de Agentes de Tránsito desplegó un operativo especial en las esquinas de Ricardo Rojas y Marcelo T. de Alvear para:

Concientizar a los automovilistas sobre el nuevo sentido de circulación.

Guiar el tránsito en la zona afectada.

Evitar maniobras en contramano.

En tanto, es importante circular con precaución, prestar atención a la señalización y respetar las indicaciones del personal de tránsito. De esta manera, los conductores evitarán infracciones y demoras.