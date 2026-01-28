Un nuevo colectivo en CABA para unir el sur de la ciudad con el norte:

Colectivos Foto: redes

La línea 42 de colectivos suma un nuevo ramal, el C, que conectará los barrios de Núñez y Nueva Pompeya de la Ciudad de Buenos Aires y beneficiará a más de 30 mil vecinos y pasajeros.

El recorrido une el sur y el norte de la Ciudad, teniendo la ubicación de su estación cabecera sur en Av. Amancio Alcorta y Oscar Natalio Bonavena, en el barrio Espora. Mientras que en Núñez se encuentra en el Parque de los Niños, donde miles de vecinos asisten los fines de semana a las actividades de entretenimiento que realiza la Ciudad.

Además, este nuevo ramal permitirá que vecinos y pasajeros que transitan estas zonas se conecten con los barrios de Parque Chacabuco, Caballito, Palermo, Villa Crespo, Chacarita y Belgrano. El servicio funcionará entre las 05.30hs y las 22hs.

Por otro lado, y como parte también de mejoras en la conexión entre el sur y el norte de la Ciudad, el ramal B, que finaliza en Ciudad Universitaria, también ingresará al barrio Espora, compartiendo el mismo recorrido y estación de cabecera en esa zona.

Nuevo recorrido Foto: redes

Qué actividades se pueden hacer en el final del recorrido del ramal C

El trayecto que realiza el nuevo servicio de la línea 42 finaliza en el Parque de los Niños, ubicado en el límite entre CABA y el partido de Vicente López.

Se trata de un espacio verde de 32 hectáreas, donde se puede encontrar una gran variedad de especies de aves autóctonas, como el chingolo, el benteveo y la calandria.

Quienes visiten este punto de encuentro se encontrarán con gran cantidad de árboles, mesas para hacer un picnic, una vista privilegiada de la costanera y un puente peatonal que comunica al parque con la localidad de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.

Además, el Parque de los Niños cuenta con áreas de juegos recreativos, bicisendas, baños y estacionamiento gratuito.

Cambia la línea 42 Foto: redes

Cómo impacta este cambio en el ramal B de la línea 42

Hacia fines del año pasado, en tanto, se lanzaron los ramales B y C de la línea 115, con lo que quedaron conectados los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, Nueva Pompeya, Almagro y San Nicolás.