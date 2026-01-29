Alerta por mochilas escolares: los chicos cargan hasta el triple del peso recomendado.

La cercanía del regreso a clases no solo implica la compra de útiles escolares y la reorganización de la rutina, sino también un aspecto clave que suele pasar desapercibido: el peso de la mochila escolar.

Un reciente estudio de la Universidad Manuela Beltrán (UMB) advirtió que miles de niños y adolescentes cargan diariamente mochilas que superan ampliamente los límites recomendados, con posibles consecuencias para su salud postural a corto y largo plazo.

La investigación, realizada por la Universidad Manuela Beltrán (UMB), reveló que niños y adolescentes suelen cargar mochilas que duplican o incluso triplican el peso aconsejado para su edad y contextura física. Foto: Unsplash.

La investigación, realizada en el marco del inicio del ciclo lectivo 2026, analizó el peso real de las mochilas en estudiantes de nivel primario y secundario, junto con las listas de útiles y la distribución de materias a lo largo de la semana. Los resultados fueron contundentes: en numerosos casos, los alumnos transportan entre el doble y el triple del peso aconsejado por los especialistas.

¿Cuál es el peso recomendado para una mochila escolar?

De acuerdo con pediatras y fisioterapeutas, la carga ideal de una mochila no debería superar entre el 10% y el 15% del peso corporal del niño. Esto significa que un alumno de 25 kilos no debería cargar más de 2,5 a 3,5 kilos. Sin embargo, el estudio detectó mochilas que alcanzaban los 7 kilos o más.

Si bien las mochilas con ruedas reducen la carga directa sobre la espalda, no eliminan completamente los riesgos posturales. Foto: Freepik.

“Superar ese límite obliga al cuerpo a inclinarse hacia delante y afecta hombros y espalda”, señaló Odeth Torres, fisioterapeuta de la UMB. Esta postura forzada, mantenida en el tiempo, puede generar dolores cervicales, lumbares y modificaciones en la forma de caminar.

¿Por qué las mochilas pesan tanto?

El informe detalla que el exceso de peso se explica por la suma de elementos cotidianos. Una mochila vacía puede pesar entre 900 y 1.300 gramos. A esto se agregan cuadernos, libros, cartucheras, termos, loncheras y, en muchos casos, una prenda de abrigo extra. El peso total puede oscilar entre 5,5 y 7,5 kilos, incluso en niños pequeños.

Si bien las mochilas con ruedas reducen la presión directa sobre la columna, los especialistas aclaran que no son una solución definitiva. El esfuerzo repetido de un solo brazo y la inclinación lateral al tirar de la mochila también pueden generar desbalances posturales, sobre todo en escaleras o superficies irregulares.

Los expertos recomiendan controles diarios del contenido de la mochila y un abordaje conjunto entre familias y escuelas para reducir la carga y prevenir problemas de salud en la infancia.

Recomendaciones para prevenir problemas de postura

Los expertos coinciden en que la prevención debe ser un esfuerzo compartido. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Revisar a diario el contenido de la mochila y eliminar objetos innecesarios.

Priorizar solo los materiales requeridos para cada jornada escolar.

Promover el uso de casilleros en las escuelas.

Reducir la dependencia de libros físicos mediante recursos digitales.

Brindar charlas y talleres sobre postura y cuidado de la espalda.

El estudio de la UMB subraya que cuidar el peso de la mochila escolar es una medida de prevención en salud infantil. Menos carga implica mejor postura, menor fatiga y una reducción significativa del riesgo de dolor crónico en la adolescencia y la adultez.