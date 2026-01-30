Cambios en las piletas públicas de CABA:

Piletas públicas de CABA. Foto: Gobierno de la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que, a partir del próximo lunes, las piletas públicas de los 12 parques y polideportivos porteños extenderán su horario de funcionamiento para el público general.

Con la finalización de las Colonias Deportivas, que ocupaban las mañanas durante enero, el horario se amplía para que los vecinos puedan disfrutarlas todo el día.

La medida busca ofrecer una alternativa económica para combatir las altas temperaturas en febrero. “Nuestra propuesta es que los vecinos de Buenos Aires puedan disfrutar el verano en nuestras piletas, por eso tenemos el acceso más barato de toda la Ciudad. Y desde febrero abrirán de lunes a viernes en horario completo para todo el público”, afirmó el secretario de Deportes del Gobierno porteño, Fabián “Chino” Turnes.

Nuevo cronograma de horarios en las piletas públicas de la Ciudad

A partir de febrero, el esquema de apertura de lunes a domingos será el siguiente:

De 11 a 19 horas : Polideportivos Martín Fierro, Pereyra, Patricios, Chacabuco, Santojanni, Avellaneda, Colegiales, Dorrego, Pomar y Costa Rica.

De 9 a 18 horas: Parque Sarmiento y Parque Manuel Belgrano.

Es importante destacar que todas las piletas están disponibles para el uso recreativo, salvo la del Martín Fierro, que cuenta con los andariveles para los entrenamientos de natación.

Precios de ingreso a las piletas y turnos

Tarifa de ingreso a pileta:

Mayores: $5.500.

Menores: $2.500.

Jubilados: $2.000.

Y se suma la entrada a los parques:

Entrada general: $2.500.

Menores: $1.500.

Estacionamiento: $3.500.

Para acceder a la pileta de los Polideportivos Martín Fierro, Santojanni y Pereyra hay que sacar turno en el siguiente link.

Es importante tener en cuenta que muchos lugares solo aceptan efectivo, por lo que se recomienda llamar y preguntar antes o llevar efectivo de más.

Teléfonos y ubicaciones de Parques y Polideportivos:

▪️Parque Manuel Belgrano: Salguero 3450, Tel: 4807-7700.▪️Parque Sarmiento: Av. R. Balbín 4750, Tel: 4547-0882.▪️Polideportivo Colegiales: Freire 120, Tel: 4555-6838.▪️Polideportivo Costa Rica: Constituyentes y Chorroarín, Tel: 4521-8063.▪️Polideportivo Chacabuco: Av. Eva Perón 1410, Tel: 4921- 5776.▪️Polideportivo Avellaneda: Lacarra 1257, Tel: 4671-5932.▪️Polideportivo Pomar: Mercedes 1300, Tel: 4568-0184.▪️Polideportivo Santojanni: Patrón 6222, Tel: 4641-2462.▪️Polideportivo Dorrego: Lisandro de la Torre y Monte, Tel: 4687- 6823.▪️Polideportivo Martín Fierro: Oruro 1300, Tel: 4941-2054.▪️Polideportivo Patricios: Pepirí 135, Tel: 4911-4642.▪️Polideportivo Pereyra: Vélez Sarsfield, 1271 Tel: 4301-3700.