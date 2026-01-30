Botas, zapatos, calzado, zapatería. Foto: Pexels.

La noticia del cierre de un local o comercio siempre es negativa. Sin embargo, puede ser aún más impactante cuando se trata de una marca reconocida o vinculada a una personalidad pública, como ocurrió en las últimas horas.

Marixa Balli, más allá de su carrera en medios y la música, se destaca por haber desarrollado su propia marca de calzado e indumentaria, llamada Xurama. Sus locales eran muy reconocidos, con varios en el barrio porteño Flores, pero tuvo que comunicar una triste noticia: se vio obligada a cerrar varios de ellos.

Marixa Balli Foto: Captura video

Marixa Balli cierra sus zapaterías: dónde aprovechar las liquidaciones de sus productos

La integrante de MasterChef Celebrity habló en LAM acerca de la difícil situación que atraviesa, en la que tuvo que bajar la persiana definitivamente en el local que estaba ubicado sobre la calle Bogotá. De esta manera, solo queda abierto el que está sobre la Av. Rivadavia, a pocos metros del cruce con Membrillar.

“Cerré todo y dejé un local chiquito sobre Avenida Rivadavia, donde tengo todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro”, se sinceró días atrás en otro reportaje. Dicho local está ubicado en Av. Rivadavia 6816, y atiende de lunes a viernes de 10 a 20 y los sábados de 10 a 13.

Marixa Balli lamentó la baja en el consumo

Durante su aparición en LAM, comentó que el 2025 fue un año muy complicado: “Nunca vivimos una situación tan difícil, nunca”. Y sumó: “No está la situación para esto. Amo fabricar calzados, pero no hay precio fijo para los insumos, hay demoras. Llega un momento que te agotás. Este año fue el peor”.

Uno de los locales de Xurama que cerró Marixa Balli. Foto: Instagram

“La gente está priorizando la comida, el colegio y la obra social. Si falta dinero, el supermercado le gana a la ropa siempre”, analizó sobre cómo el calzado dejó de ser prioridad. Además, indicó que tuvo complicaciones en precios y logística: “Hoy te dicen esto, mañana lo otro. El zapato se demora porque la base no llega o el material falta”.

El impacto no es solo para el comercio final. Balli relató haber visto a sus fabricantes “totalmente deprimidos”, con talleres que cierran o reducen personal ante la baja demanda y la competencia de productos importados de Brasil y China.

Uno de los locales de Xurama que cerró Marixa Balli. Foto: Instagram

Marixa Balli adelantó que tendrá un nuevo proyecto en otro rubro

A pesar de su exitoso presente televisivo, la empresaria reconoció que no volverá a fabricar calzado ni indumentaria en el corto plazo. Aunque prefiere mantener el secreto hasta terminar de liquidar lo que queda de su stock en un local provisorio más pequeño, adelantó que está explorando oportunidades en el rubro del hogar y la decoración.

“Amo fabricar, pero no a cualquier precio. No quiero perder lo que invertí durante años por una situación que no puedo controlar”, concluyó Marixa Balli, reflejando el sentimiento de miles de comerciantes de la zona de Av. Avellaneda y alrededores que enfrentan persianas bajas y locales vacíos.