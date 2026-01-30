Aceite de oliva. Foto: NA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y venta en todo el territorio nacional de una importante marca de aceite de oliva por no cumplir con la normativa alimentaria vigente. La medida también alcanza a las plataformas de venta en línea.

La decisión quedó oficializada a través de la Disposición 192/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana. El producto afectado es el “Aceite de Oliva extra virgen”, marca Tierra de Oliva, que fue considerado “apócrifo” por presentar un rotulado falso y registros sanitarios inexistentes.

Prohíben un aceite de oliva Foto: ANMAT

Tras una consulta realizada por un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos inició una investigación y constató que los números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) consignados en el rótulo no existen.

Alertas provinciales y retiro del mercado de forma inmediata

Las autoridades detectaron que el producto había sido comercializado en distintas provincias. En Santa Fe, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) emitió una alerta y dispuso la prohibición de su elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio provincial.

Una medida similar fue adoptada en Córdoba, luego de una resolución de la municipalidad de Marcos Juárez, que también ordenó el retiro del aceite de los puntos de venta. En este mismo sentido, desde ANMAT explicaron que el producto se encuentra en infracción por carecer de registros sanitarios válidos y por estar falsamente rotulado.

Aceite de oliva: Foto: Unsplash.

El organismo advirtió que los alimentos sin registro no permiten garantizar su inocuidad, trazabilidad, condiciones de elaboración ni calidad, lo que representa un riesgo para la salud de la población.

“A fin de proteger la salud de los ciudadanos, se recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización del producto en todo el territorio nacional y en plataformas de venta online”, indicó la ANMAT, y aclaró que la medida se enmarca en las funciones de fiscalización y control sanitario que le corresponden al organismo.