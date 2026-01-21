ANMAT dio de baja el funcionamiento de dos laboratorios y la venta en otros dos:

ANMAT canceló la habilitación y comercialización de ciertas empresas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja la habilitación de dos laboratorios mediante una serie de disposiciones oficiales publicadas en el Boletín Oficial. Además, prohibió la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales de otros dos complejos científicos.

Controles sanitarios y de seguridad concluyeron en estas medidas que el organismo consideró adecuadas por la falta de renovación de sus certificados de habilitación. Sus controles periódicos derivaron en dar de baja de las empresas Droguería S.O.C.F.A y Enzima S.A. Por otro lado, no podrán comercializar las firmas Dental y Mediquil S.A. por operar fuera de la jurisdicción asignada sin permiso adecuado.

Medicamentos.

Cuáles son las razones de la medida

En primer lugar, la ANMAT canceló el certificado de D.I.F.A Droguería S.O.C.F.A. por estar vencido y rechazó la habilitación de la firma para operar. La empresa estaba inscripta como “importadora y exportadora de especialidades medicinales bajo las formas farmacéuticas de cápsulas, tables y líquidos no estériles”, pero no renovaron la habilitación correspondiente en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).

Luego, la razón por la que la firma Enzima S.A. fue dada de baja en su habilitación es la falta de titularidad en certificados inscriptos en el REM. La empresa es una importadora y exportadora de especialidades medicinales y representante de la firma Mucos Pharma.

Medicamentos. Foto: Unsplash.

La justificación de la Anmat es que, según lo establece la Ley N° 16.463, todos los productos de índole farmacéutica “sólo podrán realizarse, previa autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados por ella y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente”. Por ello, la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Dirección de Asuntos Jurídicos tomaron intervención en el asunto.

Por otro lado, la Disposición 68/2026 de la Anmat prohibió la comercialización por fuera de la provincia de Buenos Aires de las empresas Dental y Mediquil S.A. por haber operado fuera de la jurisdicción correspondiente sin permiso; no podrán volver a hacerlo hasta obtener la habilitación adecuada.