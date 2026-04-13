El ascensor de barcos más grande del mundo será construido en Australia. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En el extremo norte de Australia, lejos de los grandes centros urbanos del sur, una obra de ingeniería avanza con la ambición de redefinir tanto la industria naval como la proyección estratégica del país en el Indo-Pacífico. Se trata del Darwin Ship Lift Facility, un proyecto cuya pieza central es un ascensor de barcos de dimensiones inéditas, que simboliza un cambio de época para Canberra.

Desde hace años, el Gobierno australiano refuerza su infraestructura militar en el norte del país, y Darwin se convirtió en uno de los ejes de esa apuesta. Allí, dentro del puerto, se construye esta instalación en un tramo de costa preparado para transformarse en un hub industrial y de defensa de escala regional.

Las características del ascensor de barcos más grande del mundo construido por Australia

El corazón del proyecto es un sistema hidráulico capaz de extraer embarcaciones del agua y depositarlas sobre tierra firme para tareas de mantenimiento, sin necesidad de un dique seco convencional. El ascensor tendrá 103 metros de largo, 26 de ancho y 6 de profundidad, con capacidad para elevar buques de hasta 5.500 toneladas. A esa escala, no tiene equivalente en el norte australiano y, según especialistas, tampoco a nivel global.

El ascensor tendrá 103 metros de largo y 26 de ancho, con capacidad para elevar buques de hasta 5.500 toneladas. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La obra fue adjudicada en septiembre de 2023 a una unión de empresas constructoras y, aunque originalmente debía estar terminada a fines de 2024, los plazos se extendieron hasta 2026. El complejo va mucho más allá del ascensor: incluirá 16 hectáreas pavimentadas para trabajos en tierra, grúas de hasta 450 toneladas, transportadores modulares autopropulsados y muelles capaces de recibir barcos de hasta 150 metros de eslora.

¿Cuánto costará el ascensor de barcos más grande del mundo?

El proyecto también refleja las tensiones propias de las grandes infraestructuras contemporáneas. Cuando fue presentado, su costo se estimaba en 100 millones de dólares australianos. Hoy, la cifra ronda los 820 millones, más de ocho veces la previsión inicial. El aumento motivó una investigación parlamentaria para esclarecer las causas, entre las que se destacan la complejidad técnica y el encarecimiento de materiales y mano de obra en el sector de la construcción.

El financiamiento proviene de múltiples fuentes, incluyendo un préstamo concesional de 300 millones de dólares del organismo federal dedicado al desarrollo del norte del país. Según un análisis independiente, la instalación podría generar cerca de 924 millones en beneficios públicos, impulsando la industria marina local y reduciendo tiempos y costos operativos para diversas flotas.

El proyecto del ascensor más grande del mundo rondará los 820 millones, más de ocho veces la previsión inicial. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

A mediados de 2025, el dragado había alcanzado el 50% de avance y las primeras estructuras comenzaban a tomar forma en el puerto. Una vez operativo, el ascensor dará servicio a embarcaciones militares, de control fronterizo y de sectores clave como la pesca y la energía offshore.

Darwin y el factor geopolítico: AUKUS, China y el Indo-Pacífico

Sin embargo, su importancia trasciende lo industrial. Darwin lleva décadas siendo un punto clave para las Fuerzas de Defensa australianas, y su ubicación la posiciona como puerta de entrada al Sudeste Asiático. En un contexto donde buques chinos incrementaron su presencia en aguas cercanas al continente, la infraestructura adquiere una dimensión estratégica.

Australia avanza en su participación en el acuerdo de seguridad AUKUS junto a Estados Unidos y el Reino Unido. Foto: Unsplash

En paralelo, Australia avanza en su participación en el acuerdo de seguridad AUKUS junto a Estados Unidos y el Reino Unido, que prevé la incorporación de submarinos de propulsión nuclear en la próxima década. Estas plataformas requieren capacidades de mantenimiento avanzadas dentro del propio territorio, lejos de los grandes astilleros del sur.

En ese tablero, Darwin aparece como una pieza clave. Tiene la geografía, la proximidad y ahora, con el Darwin Ship Lift Facility, también empieza a tener la infraestructura. El ascensor de barcos no es solo una obra de ingeniería: es la respuesta de Australia a un entorno que cambió más rápido de lo previsto.