Adora Flora City, el megacrucero de China para más de 5.200 pasajeros. Foto: china.org

Durante décadas, Europa dominó sin discusión la construcción de cruceros. Astilleros de Alemania, Francia, Italia y Finlandia marcaron el estándar mundial en un sector donde el lujo visible oculta una de las obras de ingeniería más complejas del transporte marítimo: auténticas ciudades flotantes capaces de navegar durante semanas con miles de personas a bordo.

Sin embargo, ese histórico equilibrio comenzó a moverse. China, ya convertida en potencia global en la fabricación de cargueros y portacontenedores, está avanzando a gran velocidad en el segmento de los megacruceros. El ejemplo más reciente es el Adora Flora City, que acaba de salir del dique seco en Shanghái y se acerca a su fase final antes de iniciar pruebas en el mar.

El Adora Flora City: el nuevo megacrucero chino que ya se prepara para navegar

El Adora Flora City acaba de salir del dique seco en Shanghái y se acerca a su fase final antes de iniciar pruebas en el mar. Foto: china.org

Actualmente, el Adora Flora City encara ahora sus pruebas marítimas antes de la entrega final, prevista para este año. De hecho, ya se pueden reservar plazas para sus primeros itinerarios, que partirán desde Guangzhou hacia finales de 2026. Las cifras del proyecto reflejan la ambición del programa:

341 metros de eslora

37,2 metros de manga

2.144 cabinas

Capacidad para 5.232 pasajeros

El diseño del barco busca conectar con la identidad cultural del sur de China. Inspirado en la antigua Ruta de la Seda y en la cultura Lingnan, el interior del crucero incorpora motivos florales como guiño a Guangzhou, conocida popularmente como “La Ciudad de las Flores”.

Del Adora Magic City al Flora City: cómo China acelera su aprendizaje en la industria de cruceros

El Adora Flora City es el segundo gran crucero construido en China. Su antecesor fue el Adora Magic City, el primer buque de gran tamaño fabricado íntegramente en el país.

Ese barco, de 323 metros de eslora, puede albergar hasta 5.246 pasajeros distribuidos en 14 cubiertas y 2.125 camarotes, con un diseño que mezcla estética occidental con elementos culturales chinos.

El Adora Flora City es el segundo gran crucero construido en China. Su antecesor fue el Adora Magic City. Foto: china.org

Sin embargo, su construcción fue más lenta: el ensamblaje del casco llevó 11 meses, dos más que el nuevo Flora City. La reducción del tiempo refleja el rápido avance de la industria naval china en un campo donde la experiencia acumulada suele marcar la diferencia.

De socio a competidor: el papel de Europa y el desafío chino para el futuro de la construcción naval

El origen del proyecto se remonta a 2015, cuando la empresa Adora Cruises nació como una empresa conjunta entre China State Shipbuilding Corporation y Carnival Corporation & plc, el mayor operador de cruceros del mundo. La lógica era simple:

China aportaba astilleros y un enorme mercado potencial.

Carnival ofrecía experiencia en operación y diseño de cruceros.

En plena pandemia, la relación entre las empresas se enfrió y Carnival terminó retirándose del proyecto, que hoy se convirtió en una iniciativa completamente china. A principios de 2026, Adora se integró con otros operadores estatales bajo la marca China Cruises, en un intento por consolidar la industria local del turismo marítimo.

En busca del primer megacrucero 100% hecho en China

El proceso de aprendizaje ya se refleja en el nuevo buque. Mientras el Adora Magic City dependía intensamente del soporte técnico europeo, el Flora City fue desarrollado en gran medida por ingeniería china.

El siguiente paso será aún más ambicioso. China planea construir su primer megacrucero completamente independiente para 2030, sin dependencia tecnológica extranjera.

China planea construir su primer megacrucero completamente independiente para 2030, sin dependencia tecnológica extranjera. Foto: Wikipedia

Para lograrlo, el astillero de Shanghái ya trabaja en ampliar su base de ensamblaje especializada en cruceros, con el objetivo de abrir la puerta a la producción en serie de estos gigantes del turismo marítimo.

Si ese plan se concreta, el sector naval podría vivir una transformación similar a la que China provocó en otras industrias: una rápida expansión productiva capaz de alterar el equilibrio global en pocos años.