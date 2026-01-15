El Aspergillus flavus es un hongo que es temido por su toxicidad. Foto: Unsplash.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) clausuró un laboratorio que fabricaba y vendía medicamentos sin contar con la habilitación sanitaria obligatoria luego de una inspección que detectó irregularidades en su producción y en las áreas de elaboración. La medida fue tomada tras un procedimiento de control sobre la actividad de Ladece S.A., una firma radicada en la ciudad de Rosario cuyos productos se comercializaban en todo el país sin los permisos correspondientes.

Según el comunicado oficial de la ANMAT, el laboratorio “fabricaba y comercializaba medicamentos de manera ilegítima” y produjo artículos en espacios que no estaban habilitados para ese tipo de fabricación. Entre los productos detectados, se encontraban ácido bórico, alcohol boricado, cloruro de magnesio, pasta Lassar y estearato de amonio, todos elaborados fuera de las condiciones técnicas requeridas por las normas de calidad sanitaria vigentes.

Durante la inspección, los técnicos del Departamento de Inspección de Farmacia de la segunda circunscripción dependiente del Ministerio de Salud de Santa Fe detectaron que algunos artículos no estaban registrados en el listado autorizado de drogas y medicamentos que pueden elaborarse, fraccionarse y venderse por laboratorios habilitados. Además, se constató que parte de la producción se desarrollaba en áreas que no contaban con habilitación para productos en forma semisólida, lo que vulneró los requisitos de habilitación sanitaria que exige la ANMAT.

La autoridad sanitaria advirtió que, debido a estas fallas, “no se puede asegurar que los productos cumplan con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas”. Es por eso que dispuso la prohibición de comercialización y la clausura de la instalación.

La clausura de Ladece S.A. se da en medio de una serie de acciones que la ANMAT viene implementando para reforzar la fiscalización del sector farmacéutico. Días atrás, el organismo también inhabilitó a otros laboratorios por operar sin director técnico o con fallas en las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), un requisito indispensable para garantizar la producción segura de medicamentos destinados al uso humano.

Qué es la ANMAT y su rol en seguridad sanitaria

La ANMAT es el organismo nacional encargado de controlar y fiscalizar medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y productos de tecnología sanitaria para garantizar su seguridad, calidad y eficacia antes de autorizar su comercialización en Argentina. Fue creada en 1992 con el objetivo de asegurar que todos los productos del mercado cumplan con estándares técnicos y legales previos a su distribución.