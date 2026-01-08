Cambios en la Aduana: se renuevan las cúpulas y Santiago Caputo gana influencia

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero renovó su estructura en Ezeiza con designaciones estratégicas que responden al entorno de Santiago Caputo. Quiénes son los nuevos protagonistas y qué implica este movimiento para la política tributaria

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero atraviesa un período de renovación entre sus principales líneas que según el Ministerio de Economía deberían ser consideradas como “como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo”. En este contexto, el organismo decidió la renovación total de la cúpula de la Aduana de Ezeiza.

Los cambios reflejan una influencia ascendente por parte de Andrés Vázquez, quien desde el 15 de diciembre reemplazó a Juan Pazo al frente de ARCA, tras su paso por la Dirección General Impositiva (DGI).

El nuevo jefe del Departamento Operacional Aduanero será Gustavo Mariezcurrena, quien está alineado con Vázquez y tendrá bajo su responsabilidad, según la disposición formalizada el 6 de enero, la gestión de la estación aeroportuaria más grande del país.

La misma resolución de ARCA oficializó otras designaciones en puestos cruciales en la supervisión aduanera. Martín Currao fue nombrado jefe de Control y Fiscalización Operativa, en reemplazo de Nicolás Vélis, quien fue promovido y colaborará en el Departamento Operacional Aduanero de Ezeiza a Mariezcurrena.

Otra de las modificaciones afecta a Gabriel Massimino, quien será reemplazado por Alejandra Rodríguez, a cargo del área de Control de Pista. En la misma línea, Martín Arias tomará el lugar de Óscar Atilio Conti como responsable de Control de Equipaje.

Salvador Roselli y Rita Carolina Beker se vieron perjudicados por la disposición del organismo recaudatorio. Ambos fueron relegados a otras tareas de menor responsabilidad jerárquica.

El tablero político detrás de los cambios

La nueva conformación del área de control aduanero responde políticamente a Andrés Vázquez, quien forma parte del entorno de Santiago Caputo. Su ingreso se dio en reemplazo de Juan Pazo, que tomó la decisión de renunciar para volcarse de lleno al sector privado.

El flamante director de ARCA tiene una amplia trayectoria en el sector fiscal. Su formación académica corresponde al campo económico, habiendo estudiado Administración y Contador Público en UADE. Además, cuenta con experiencia en múltiples cursos y seminarios relacionados con el control financiero y la prevención de lavado de activos.

Su silla vacante en la DGI será ocupada por Mariano Mengochea. El funcionario venía de trabajar codo a codo con Vázquez, ya que se desempeñaba como subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas desde octubre del año pasado.