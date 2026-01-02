Le dijo chau a Milei: renunció un funcionario del Gobierno en pleno inicio del 2026

El 2026 lleva muy poco tiempo de empezado y ya fue oficializada la primera renuncia del Gobierno: un titular de una Secretaría clave para la gestión Milei decidió dejar sus funciones tras la aprobación del presidente y de Pablo Quirno. Dentro de poco asumirá como diputado por la provincia de Buenos Aires. Quién es.

El Gobierno nacional aceptó la renuncia del secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien presentó su dimisión al cargo el pasado 2 de diciembre para asumir como legislador provincial. Se desempeñó como secretario de Culto entre agosto de 2024 y el 2 de diciembre del 2025 y ya había anticipado que, si ganaba las elecciones para ser diputado provincial, iba a alejarse de su cargo.

Su renuncia fue formalizada con la publicación del Decreto 937/2025 en el Boletín Oficial que firmaron Javier Milei y Pablo Quirno afirmando: “Acéptase, a partir del 2 de diciembre de 2025, la renuncia del señor Nahuel Sotelo Larcher al cargo de secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.

Nahuel Sotelo, ex secretario de Culto Foto: TV Pública

El dirigente libertario reporta al asesor presidencial Santiago Caputo. De esta manera, el Caputo pierde otra espada dentro del Gabinete.

Cómo fue la gestión de Sotelo

Mientras Sotelo era funcionario se centró en fortalecer los lazos entre el Gobierno y los diferentes cultos que conviven en la Argentina. Respecto a ello, declaró: “Tengo buena relación con muchos de los cultos que se practican en el país. Mi intención es fortalecer esos vínculos con el gobierno. Tenemos un Presidente que es muy espiritual y eso ayuda a la relación que podamos construir de acá a futuro con los diferentes líderes religiosos”.

En cuanto a las relaciones internacionales, subrayó que el presidente “es claro en lo que piensa y un faro para el mundo libre”. Y agregó: “Mi tarea es dejar en claro cuáles son estas ideas en el ámbito internacional y de Derechos Humanos, causas que han sido muchas veces tergiversadas y llevadas a lugares en los que no creemos, como por ejemplo la Agenda 2030, agenda que el Presidente ya ha dejado claro que no comparte”.

El perfil del exsecretario de culto: negacionismo y ultracatolicismo

Sotelo reivindica los valores de la Iglesia y tiene una postura negacionista de lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar del país. En este sentido, Sotelo publicó años atrás un libro titulado “Cartas de los 70. El dolor de la otra parte”, que busca contar “la historia completa”. Según la visión del diputado provincial, “las Organizaciones de Derechos Humanos levantan la voz por la Memoria y no por la Historia. Porque la historia es completa, en cambio, la memoria siempre es parcial y selectiva”.

Este hombre es además un funcionario querido por Karina Milei y Santiago Caputo, de los pocos que lograron la aprobación de ambos. Así, sigue su carrera como político que empezó a los 15 años militando y siendo líder de el líder de la agrupación “La Julio Argentino”, en referencia al expresidente Roca.