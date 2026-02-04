La mediática y empresaria textil cruzó al ministro de Economía. Foto: Canal 26

Marixa Balli, personalidad de la televisión y el espectáculo y empresaria textil argentina, se pronunció en contra del ministro de Economía de la República Argentina, Luis Caputo. El funcionario declaró en un programa que nunca había comprado ropa en el país por lo caro de los precios y la expanelista de LAM, dueña de locales de ropa en el barrio porteño de Flores, salió al cruce.

“Caputo, sos ministro, no podés decir que nunca compraste ropa en Argentina sólo porque tenés la posibilidad de viajar; es ofensivo”, lanzó al aire en el programa de Georgina Barbarrosa. Hace una semana, Marixa tuvo que cerrar uno de sus locales por las pocas ventas y aún se encuentra liquidando la ropa. “Bajen los impuestos y todo va a ser más normal”, pidió. Además, reclamó apoyo a las pymes y a los trabajadores.

La actual figura de Masterchef Celebrity continuó: ”No podés decirlo porque aparte tenés la posibilidad de viajar. Para la gente que vive en la Argentina y que no puede viajar, que apenas puede pagar el boleto de colectivo, es ofensivo esto”. Y agregó: “Lo digo con buena onda, eh. Soy apartidaria. ¡Basta, no me jodan más!”.

La integrante de MasterChef Celebrity habló en LAM acerca de la difícil situación que atraviesa, en la que tuvo que bajar la persiana definitivamente en el local que estaba ubicado sobre la calle Bogotá. De esta manera, solo queda abierto el que está sobre la Av. Rivadavia, a pocos metros del cruce con Membrillar.

“Cerré todo y dejé un local chiquito sobre Avenida Rivadavia, donde tengo todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro”, se sinceró días atrás en otro reportaje. Dicho local está ubicado en Av. Rivadavia 6816, y atiende de lunes a viernes de 10 a 20 y los sábados de 10 a 13.

Marixa Balli lamentó la baja en el consumo

Durante su aparición en LAM, comentó que el 2025 fue un año muy complicado: “Nunca vivimos una situación tan difícil, nunca”. Y sumó: “No está la situación para esto. Amo fabricar calzados, pero no hay precio fijo para los insumos, hay demoras. Llega un momento que te agotás. Este año fue el peor”.

“La gente está priorizando la comida, el colegio y la obra social. Si falta dinero, el supermercado le gana a la ropa siempre”, analizó sobre cómo el calzado dejó de ser prioridad. Además, indicó que tuvo complicaciones en precios y logística: “Hoy te dicen esto, mañana lo otro. El zapato se demora porque la base no llega o el material falta”.

El impacto no es solo para el comercio final. Balli relató haber visto a sus fabricantes “totalmente deprimidos”, con talleres que cierran o reducen personal ante la baja demanda y la competencia de productos importados de Brasil y China.