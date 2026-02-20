Santiago Caputo. Foto: NA

La Cámara Federal de la Ciudad confirmó el sobreseimiento de Santiago Caputo en la causa iniciada por Facundo Manes por presuntas amenazas durante el inicio de las sesiones ordinarias en marzo de 2025 en el Congreso.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah sostuvieron que el cruce no pasó de un intercambio acalorado, en el marco de un contexto legislativo.

El cruce entre Facundo Manes y Santiago Caputo. Video: redes sociales

Por su parte, Roberto Boico votó en disidencia con sus colegas, al sostener que la investigación aún estaba incompleta.

El incidente en los pasillos del Congreso

El incidente ocurrió el 1° de marzo de 2025, luego de que el diputado cuestionara al oficialismo durante el discurso con el que el presidente Milei abrió las sesiones legislativas.

Facundo Manes en la apertura de sesiones ordinarias. Foto: Reuters/Matias Baglietto

Manes sostuvo en su denuncia que tras el discurso Caputo lo increpó y lo amenazó en los pasillos del recinto.

“Hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: ‘Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”, había denunciado.