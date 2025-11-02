Adorni informó cuándo será la primera reunión del nuevo Gabinete tras la confirmación de Santilli como ministro del Interior

El flamante jefe de ministros felicitó al exdiputado del PRO y confirmó que se reunirán este lunes.

Diego Santilli. Foto: NA

El presidente Javier Milei informó este domingo que Diego Santilli será ministro del Interior, cartera que recientemente abandonó Lisandro Catalán. Por su parte, Manuel Adorni confirmó cuándo será la primera reunión del renovado Gabinete.

En un mensaje en sus redes sociales, Milei apuntó que Santilli “será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

La noticia llevó sorpresa en la interna libertaria, donde se esperaba que el asesor presidencial, Santiago Caputo, podría asumir la vacante que dejó Catalán.

Finalmente, Milei tomó la decisión de empoderar al ex dirigente del PRO, que fue el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en PBA las pasadas elecciones legislativas.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

Manuel Adorni confirmó la primera reunión del nuevo Gabinete

El flamante jefe de Gabinetes, Manuel Adorni, también utilizó las redes para darle la bienvenida a Santilli como nuevo ministro del Interior de la Nación.

“Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad”, señaló Adorni.

A su vez, el ex vocero confirmó que este lunes “9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada”.

Qué dijo Santiago Caputo sobre la asunción de Santilli como ministro del Interior

“Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA. Felicitaciones”, fueron las palabras utilizadas por el asesor Santiago Caputo.

Lisandro Catalán felicitó a Santilli

Por su parte, Lisandro Catalán, que esta semana abandonó la cartera, señaló: “Quiero felicitar al nuevo ministro del Interior. Estoy convencido de que continuará fortaleciendo el diálogo y los consensos con los gobernadores, pilares fundamentales para construir esta nueva argentina, llevando a todo el país las ideas de la libertad que encabeza el Presidente”.