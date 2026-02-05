Paro de colectivos. Foto: NA.

Una nueva mala noticia llega para los pasajeros del transporte público. Un grupo de colectivos anunciaron un paro para este viernes 6 de febrero, en el marco de las protestas salariales que mantienen los empleados.

Los trabajadores denuncian falta de pagos, tanto de sueldo como de viático. Las empresas afectadas son Micro Ómnibus General San Martín S.A.C. (MOGSM) y Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA).

Cambia el recorrido de la empresa de colectivos. Foto: X @159MOQSA

Paro de colectivos: todas las líneas que no funcionarán este viernes 6 de febrero

En detalle, las líneas que no funcionarán este viernes son:

MOGSM : 333, 407, 437 y 707.

MOQSA: 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.

A estos colectivos se les suma el 148, perteneciente a la empresa El Nuevo Halcón, que ya estaba en retenciones de tareas desde el pasado jueves 29 de enero.

La denuncia de los trabajadores

Por parte de los empleados de MOGSM, publicaron un comunicado que la firma les “vuelve a tomar el pelo”. “No depositaron sueldos ni viáticos, por lo que a partir de las Ohs del día 6 se realizará abstención de tareas. El cuerpo de delegados no planea tomar otras medidas, el derecho básico y elemental que es el pago de salarios en tiempo y forma se ve vulnerado una vez más”.

El comunicado de los trabajadores de MOQSA tras anunciar el paro de colectivos. Foto: Captura

Y remarcaron que “esta situación se arrastra desde fines de 2024. ¿Si no pueden pelear un derecho básico, que queda para los demás?“ Más de 300 familias sin poder cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma”.

Con respecto a MOQSA, la empresa publicó un comunicado en sus redes sociales que indica que “por medida gremial, todas las líneas quedan con abstención de tareas a partir de las 00 del 6/2 hasta nuevo aviso”.

Cabe recordar que estas líneas ya tuvieron distintos conflictos en los últimos meses, producto de la falta de pago en fechas acordadas, según expresaron los trabajadores.