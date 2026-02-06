Furor por Yankylandia, la feria que arrasa en Buenos Aires:

Yankylandia, la feria furor de ropa importada en Buenos Aires. Foto: Instagram @yankylandia.ok

El crecimiento de la ropa importada como opción de consumo encontró en las ferias itinerantes un nuevo canal que gana espacio frente a los locales tradicionales.

En ese escenario, Yankylandia se consolidó como una de las propuestas más convocantes, con eventos que recorren distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El proyecto está encabezado por Santiago Pérez, quien durante 17 años mantuvo un local fijo en el barrio Matera, en Merlo. En octubre de 2024 decidió cambiar de estrategia y apostar por un formato itinerante.

El proyecto de Yankylandia está encabezado por Santiago Pérez, quien tenía un local fijo en Merlo. Foto: Instagram @yankylandia.ok

El impacto fue inmediato: aumentaron las ventas y el crecimiento se dio, principalmente, a partir de la recomendación de los propios clientes.

Actualmente, la iniciativa llega a organizar hasta tres ferias simultáneas por fin de semana en clubes de barrio, canchas de fútbol, sociedades de fomento y otros espacios comunitarios.

La propuesta se basa en la comercialización de “ropa de fardo”, es decir, prendas importadas (nuevas y usadas) que se adquieren en grandes volúmenes.

Yankylandia llega a organizar hasta tres ferias simultáneas por fin de semana en clubes de barrio. Foto: Instagram @yankylandia.ok

Antes de cada feria, el equipo realiza una clasificación en su depósito central para descartar la mercadería en mal estado. Desde la organización señalan que las prendas rotas o manchadas no se venden y, si alguna aparece en los tablones, se entrega sin costo.

Las principales marcas que ofrece Yankylandia

Adidas

Columbia

Levi’s

Nike

The North Face

Wrangler

Zara

Los pantalones de Yankylandia tiene un costo de $15.000 a $30.000. Foto: Instagram @yankylandia.ok

Los precios de la ropa importada

Remeras y musculosas : $3.000

Shorts y blusas : $5.000

Pantalones y bermudas : $15.00 y $30.000

Camperas deportivas: $30.000

La modalidad de compra

La modalidad de compra es exclusivamente presencial y los pagos se realizan en efectivo o mediante transferencia.

Las ferias suelen funcionar de 10:00 a 18:00 y no cuentan con probadores formales, aunque los asistentes suelen encontrar maneras informales de probarse las prendas.

De esta manera, con stock que se renueva en cada edición, Yankylandia se posiciona como una alternativa dentro de la moda circular para acceder a marcas internacionales a precios poco habituales en el mercado tradicional.