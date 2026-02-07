Pizzería Güerrin. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

El 9 de febrero, el mundo entero vuelve a rendir homenaje a uno de los platos más populares, versátiles y culturalmente significativos: la pizza. Esta fecha, celebrada internacionalmente, sigue ganando fuerza año tras año, y en Buenos Aires, ciudad con una de las mayores concentraciones de pizzerías por habitante del planeta, adquiere una dimensión especial. En 2026, la conmemoración reunió nuevamente a miles de personas frente al Obelisco gracias a una propuesta solidaria organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), con degustaciones en vivo, miles de porciones calentitas y la presencia de maestros pizzeros que rindieron tributo a una tradición centenaria.

Esta efeméride no solo exalta el amor por un plato que cruza fronteras, sino también su reconocimiento cultural. La pizza, en 2017, obtuvo un hito histórico al ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, destacando el valor social del arte del pizzaiolo napolitano y su transmisión entre generaciones. Esta legitimación internacional confirma lo que en Buenos Aires se vive cotidianamente: la pizza no es comida; es identidad, es ritual, es memoria afectiva y es, sobre todo, una excusa para el encuentro.

Muzzarellas irresistibles, su fainá dorado y con masa al molde bien aireada Foto: Instagram @el_cedron

Buenos Aires: capital emocional de la pizza

La ciudad ha construido un lazo inseparable con este plato. No es casual que exista un promedio de 3.000 a 3.200 pizzerías en la ciudad y sus alrededores, según APYCE, ubicando a Buenos Aires entre las metrópolis con más pizzerías por habitante del mundo. Desde los mostradores donde se come “al corte”, de parado, rodeado del bullicio porteño, hasta salones históricos impregnados de neón y fotos centenarias, la pizza en Buenos Aires es parte del paisaje emocional de la ciudad.

La tradición local difiere de la italiana: aquí reina la pizza al molde, de masa alta, generosa en muzzarella, con esa textura esponjosa tan característica que enamora a los locales y sorprende a los turistas. Y aunque la ciudad incorporó en los últimos años estilos como la napoletana, la New York Style o la pizza de autor, los templos clásicos continúan siendo referentes indiscutidos para cualquier amante del buen comer.

En este contexto, proponemos un recorrido por cinco pizzerías emblemáticas —incluyendo a la histórica Kentucky, como solicitado— que representan diferentes matices de este universo irresistible.

Las 5 pizzerías que representan el espíritu pizzero porteño

1. Kentucky

Pizzería Kentucky Foto: Agencia Moscú

Fundada en 1942, Kentucky forma parte del folklore gastronómico porteño. Desde sus locales icónicos sobre avenidas como Corrientes, ofrece pizzas abundantes, de masa esponjosa, con ese perfume clásico que invita a entrar apenas se atraviesa la puerta. Su identidad popular se sostiene desde hace décadas y su presencia constante en la vida cotidiana la convierte en una referencia ineludible del mapa pizzero de la ciudad.

2. Pizzería Güerrín

Pizza del Güerrín. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Güerrín no necesita presentación: es uno de los templos absolutos de la pizza en Argentina. Fundada en 1932, mantiene un movimiento permanente de comensales que se acercan por su legendaria muzzarella al molde, generosa y humeante. Comer al paso en su mostrador es una experiencia tan porteña como caminar por Corrientes una noche de estreno teatral.

3. El Cuartito

Pizzería El Cuartito. Foto: Instagram @recorre.ba

Abierto desde 1934, El Cuartito es un viaje al corazón de la Buenos Aires tradicional. Sus paredes repletas de afiches históricos, su estética retro y su fugazzeta mítica lo posicionan como una parada obligada tanto para locales como para visitantes. Su permanencia durante más de ocho décadas refleja su calidad y su arraigo cultural.

4. Las Cuartetas

Las Cuartetas. Foto: Instagram @lascuartetaspizza

Otro clásico de la Avenida Corrientes, Las Cuartetas combina historia, identidad y sabor. Reconocida como parte del patrimonio pizzero porteño, destaca por sus porciones de muzzarella al molde, bien altas y cargadas de queso, que figuran entre las favoritas de generaciones de porteños.

5. La Mezzetta

La clásica fugazzeta de La Mezzetta Foto: Propias

Su fugazzetta está considerada entre las mejores de la ciudad. La Mezzetta mantiene la esencia del barrio: mostrador, porciones poderosas, mucho queso y una mística que la vuelve inolvidable. Es una opción ideal para quienes buscan la pizza más tradicional, sin artificios, directamente al paladar y al corazón.

Un día para celebrar y un año para seguir degustando

Mientras miles de personas se concentraron en 2026 frente al Obelisco para compartir pizza solidaria —una iniciativa que recaudó fondos para organizaciones benéficas— la celebración sirvió para reafirmar algo que Buenos Aires ya sabe: la pizza es una parte esencial de su identidad urbana.

Cada porción, cada mostrador, cada horno encendido en los distintos rincones de la ciudad cuenta una historia. Estas pizzerías no solo alimentan; también conservan una tradición y ofrecen un puente afectivo entre generaciones.

Así, el Día Internacional de la Pizza se convierte en una oportunidad perfecta para recorrer la ciudad, redescubrir lugares queridos, probar clásicos y celebrar un ritual que no conoce modas ni edades. Porque, en Buenos Aires, la pizza no es solo comida: es cultura, memoria y comunidad.