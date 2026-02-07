Se conoció el motivo íntimo por el que el Papa Francisco eligió no visitar Argentina durante su pontificado:

Papa Francisco. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / redes.

A más de una década del inicio del pontificado de Francisco, una de las preguntas que persiste en la sociedad argentina es por qué el primer Papa nacido en el país nunca regresó oficialmente a su tierra natal. Guillermo Karcher, colaborador cercano del Sumo Pontífice durante más de treinta años, ofreció una respuesta clara y contundente al reconstruir el pensamiento que guio esa decisión.

Papa Francisco. Foto: Reuters.

“Me toca servir al mundo”: la frase que selló la ausencia del Papa Francisco en la Argentina

En una entrevista difundida por Radio Zónica, Karcher reveló que la determinación fue tomada desde los primeros días posteriores a la elección papal. Según relató, Francisco fue categórico al expresar: “Me tuvieron 76 años, ahora me toca servir al mundo”. Esa frase, pronunciada en un ámbito privado, sintetizó la concepción universal que el Papa asumió al iniciar su pontificado y definió el rumbo de su agenda internacional.

La relación entre Karcher y Jorge Bergoglio se remonta a 1992, cuando ambos coincidieron en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Desde entonces, compartieron más de tres décadas de trabajo y cercanía: primero en Argentina y luego en Roma, durante los 33 años de episcopado del futuro pontífice.

Según recordó el propio Karcher, esa cercanía se mantuvo incluso tras la llegada de Bergoglio al Vaticano. “Durante 33 años, que son los años que estoy en Roma, estuvo siempre presente en mi vida”, señaló al describir el trato casi familiar que los unía.

Papa Francisco. Foto: Reuters

El colaborador también destacó el estilo directo y despojado de formalidades que caracterizó a Francisco. En ese marco, recordó una de las bromas recurrentes del Papa. “Usted me debe más respeto a mí que yo a usted”, era la frase frase que reflejaba la horizontalidad del vínculo y el clima de confianza que se había construido con el paso de los años.

En cuanto a la posibilidad de un viaje a Argentina, Karcher explicó que la consulta surgió poco después de la histórica aparición de Francisco en el balcón de la basílica de San Pedro. La respuesta fue inmediata y definitiva: “No, porque me tuvieron 76 años, ahora me toca servir al mundo”. Tras esa definición, el tema no volvió a ser planteado.

El testimonio también puso el foco en la vocación de servicio que marcó el pontificado de Francisco. Al momento de su elección, el Papa ya había superado la edad habitual de retiro para los obispos, fijada en 75 años. Sin embargo, asumió una nueva etapa de servicio que, según Karcher, redefinió su rol dentro de la Iglesia.

“Le dije ‘bueno, ahora te toca de nuevo ponerte al servicio de’, y él optó por el mundo”, recordó el colaborador, quien definió a Francisco como “el párroco del mundo”. Esa mirada global se reflejó en la atención prioritaria a las periferias y a los contextos atravesados por profundas problemáticas sociales.

Para describir su accionar, Karcher recurrió a una imagen bíblica: “Lo comparo con la parábola del Evangelio del sembrador. Sembró muchísimo. A él le gustaba crear procesos”. Esa lógica de transformación gradual fue, según su mirada, uno de los pilares del pontificado.

El papa Francisco durante una audiencia semanal en el Vaticano. Foto: Reuters.

El legado de Francisco también incluyó una apertura amplia hacia todo tipo de personas. Karcher recordó que el Papa le indicó explícitamente: “Ocupate de los argentinos”, aunque aclaró que ese criterio nunca implicó exclusiones. De hecho, al recibir listas de posibles audiencias, Francisco solía responder: “A mí no me interesa conocer el currículum de ninguno”.

Esa actitud se tradujo en encuentros con dirigentes políticos de distintos signos, figuras públicas y ciudadanos comunes. En ese marco, Karcher recordó que Cristina Kirchner “fue siempre bien recibida” y que Javier Milei, durante su visita al Vaticano, fue “muy simpático”, con “un trato cordial”.

El papa Francisco con Javier Milei en el Vaticano, el 12 de febrero de 2024. Foto: NA.

Las definiciones del colaborador cercano permiten comprender que la ausencia de Francisco en Argentina no respondió a un desinterés, sino a una convicción profunda: la de ejercer un liderazgo pastoral con una mirada global, orientada al mundo entero.