A un año de su muerte, Milei reveló lo que le dijo el Papa Francisco tras llamarlo “el representante del maligno en la Tierra”:

El papa Francisco y Javier Milei. EFE

Javier Milei recordó al Papa Francisco en el marco del aniversario de su fallecimiento. El presidente argentino utilizó sus redes sociales para brindar un mensaje y reveló la charla que tuvieron en febrero de 2024 luego de que lo haya llamado “el representante del maligno en la Tierra”.

“Aquí con el argentino más importante de toda la historia. Abrazo a la distancia Santo Padre”, expresó Milei en horas de la mañana de este martes 21 de abril a través de su cuenta oficial de Twitter, mientras se encuentra en Israel. El líder de La Libertad Avanza publicó este mensaje acompañado de imágenes de su visita al Vaticano en febrero de 2024.

Luego del comentario de una persona que le reclamó haberlo llamado “el representante del maligno en la Tierra”, el presidente le respondió. “En esa misma visita le pedí perdón por mi error y su respuesta fue propia de un grande: ‘No te calentés, todos hacemos boludeces de chico’ ¡Ciao!“, se defendió. Cabe recordar que el comentario del presidente contra Francisco se dio en una entrevista brindada en 2020, cuando tenía 49 años.

Javier Milei y el papa Francisco. Foto: NA

Francisco fue el papa 266° de la historia de la Iglesia Católica y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 13 de marzo de 2013 hasta su fallecimiento. También coincidió con ser el primer papa de la historia proveniente de Sudamérica y el primero en ser un sumo pontífice jesuita. Había elegido su nombre en honor a San Francisco de Asís, a fin de poder simbolizar su compromiso con los desposeídos, los más vulnerables y también su preocupación por la ecología y el medio ambiente.

El papa León XIV recordó a Francisco en el primer aniversario de su muerte: “Recemos por él, que ya está gozando de la misericordia del Señor”

El Papa León XIV conmemoró este martes el primer aniversario de la muerte del pontífice Francisco, de quien dijo que “ha dado tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos” y valoró su “cercanía” con los más pobres y débiles.

En lo que ya empieza a ser una costumbre, León XIV acudió a la parte trasera del avión que le llevaba desde Angola a Guinea Ecuatorial, en su última etapa de gira por África, para contestar a algunas preguntas de los periodistas angolanos.

Papa Leon XIV. Foto: REUTERS

El Papa aprovechó la ocasión para recordar a su predecesor, algo que también hizo esta mañana en su cuenta de la red social X, con un mensaje donde llamó a recoger su legado. Francisco “ha dado tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos”, dijo a los periodistas León XIV, y destacó de su pontificado “la cercanía con los más pobres, los más pequeños, los enfermos, los niños y ancianos”.